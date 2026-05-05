原料價格大波動　企業尋求避風港

中評社香港5月5日電／霍爾木茲海峽航道因戰事受阻，大宗商品運輸與供應鏈的穩定性受到挑戰，連帶引發相關市場出現明顯波動。面對地緣政治帶來的不確定因素，部分業界人士認為，若香港能把握內外部環境變化所帶來的契機，積極推動大宗商品生態圈建設，便有機會在供應端與風險管理上發揮“平衡風險”的功能，進一步鞏固國際貿易樞紐等關鍵角色。



大公報報導，香港工業總會主席林世豪指出，香港工業總會於兩年前率先向特區政府提交關於“構建香港大宗商品生態圈”政策建議。該建議從產業協作、供應鏈整合到服務平台搭建，皆與香港長期發展目標相脗合。林世豪提到，特區政府早前成立大宗商品策略委員會，顯示政府層面已開始系統性推進相關工作，與工總提出的發展方向在理念上不謀而合。工總一直致力推動產業升級與跨界合作，其核心目標，是透過不同界別之間的協同，打造具備國際競爭力的大宗商品供應鏈體系，並讓香港在全球供應鏈重新布局的過程中，爭取更主動的定位。



專家倡優化建商品倉流程



業界普遍認為，地緣政治不穩反而可能成為香港的發展契機。中金嶺南香港綜合管理部主任及經濟分析師鄭博文表示，近期外部局勢緊張，使企業更能感受到香港作為平台的優勢。他舉例，公司的貨品近期未見出現明顯航運問題，反映國家能源保障戰略的成效，同時國家穩定的貨幣政策亦產生正面作用，使企業在外圍環境再惡化時仍能維持一定確定性。因此，無論外面局勢如何變化，公司仍傾向相信“在香港不怕”，並認為香港能透過制度、金融與供應鏈安排，降低不可預期因素對業務的影響。



然而，香港若要真正打造大宗商品生態圈，仍需在多個層面持續優化與補強。工總大宗商品協會委員、豐豪供應鏈（香港）董事總經理董柏成指出，香港土地成本高，倉庫規模相對有限。若要承接國際市場對大宗商品（如金屬、能源等）的需求，部分倉庫需符合特定面積與作業標準，如涉及金屬交易的相關倉儲要求通常較嚴格。目前香港倉庫多數難以直接作為大宗商品倉庫使用，本港需及早部署，改良現有設施或興建新倉庫，以滿足未來需求。值得注意的是，倉庫建造一般需六至九個月，若再考慮審批程序，需時更長。董柏成認為，政府可考慮引入更有效率的方案，例如透過數碼科技（如區塊鏈）提升流程透明度與作業效率，從而更好回應倉儲供應與監管要求之間的平衡。



有利吸引外資流入



此外，大宗商品的風險管理與定價機制亦是香港需要處理的課題。董柏成指，海外與內地在大宗商品定價機制上存差異，不論是出口或是將生產延至海外，都需同步進行價差與風險管理。若政府能在相關制度、資訊協調或金融支援方面提供協助，將有助降低企業在定價與對沖上的成本與難度，能提升香港平台對外來資金與企業的吸引力。