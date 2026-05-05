企業需要穩定供應鏈　香港可乘勢而上

陳思敏表示，外部供應波動為港拓大宗商品生態圈帶來機遇。（大公報） 中評社香港5月5日電／今年以來，受地緣政治衝突以及中東相關產能受損等因素影響，海外原鋁現貨供應顯著收縮，市場出現極度短缺情況，導致採購成本上升，並使部分加工企業面臨供應鏈風險。業界人士指出，在外部供應波動加劇的同時，亦為香港發展大宗商品生態圈帶來新的機遇；若香港能更好整合相關資源與協作機制，將有助業界降低採購不確定性與成本壓力，提升整體韌性。



整合資源 降採購成本



讀大公報報導，據瞭解，多數海外加工廠未必具備透過多元渠道採購中國或俄羅斯低價原鋁的能力，亦可能受關稅壁壘等因素制約，在海外價格上行時承壓。當原料成本被動上升，但成品銷售則同時受制於消費疲軟、價格被壓低等因素，企業的營運風險進一步放大，甚至可能導致生產節奏受限。業界留意到，中國鋁價（滬鋁）與海外鋁價（LME鋁）之間存在巨大差價。若部分企業被迫買進高價原料，成本轉嫁能力不足，壓力便很明顯。換言之，供應鏈挑戰涉及定價機制差異及成本能否有效對沖與管理等問題。



工總第七分組（香港金屬及機械協會）執委、大宗商品協會委員及廈順控股執行董事陳思敏表示，中東局勢緊張令鋁的產出比過去低，推動鋁價上升，企業承壓。這種外部供應波動也成為香港發展大宗商品生態圈的機遇，只要能協助用家提升供應鏈安排的穩定性，並在跨境供應與風險管理方面提供有效支援，便可回應業內長期存在的“痛點”。鋁的供應鏈穩定性至關重要，打造大宗商品生態圈，有機會成為紓緩風險、強化採購彈性與提升應變能力的重要途徑。業界普遍期待，香港可在整合供應、金融與專業服務等方面加速布局，讓企業在外部不確定環境下維持相對穩健的營運節奏。