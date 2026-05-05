大摩看好港樓　上調全年升幅至12%

樓市復甦勢頭持續，外資大行紛紛唱好。圖為首岸近日售樓，吸引大批買家。（大公報） 中評社香港5月5日電／樓市復甦勢頭持續，外資大行紛紛唱好。摩根士丹利發表最新報告，將今年住宅樓價升幅預測由10%上調至12%，認為市場已步入新一輪上升周期；花旗亦預期樓價今明兩年累升15%，其最新調查更顯示近七成受訪者有意在年內入市。



大公報報導，大摩報告指出，樓價年初至今已升7.7%，故將全年升幅預測上調至12%，並料明年可進一步升5%。該行分析，強勁的銷售動能、庫存及土地供應下降，加上內地及中東資金與人才流入，均為樓市提供有力支撐。



大摩稱，中環甲廈空置率按年改善1.9個百分點至9.6%，帶動租金年初至今回升3.8%，遂將中環寫字樓全年租金升幅預測由3%調高至5%。零售方面，受惠旅客增長、人民幣走強及大型活動帶動，本港首兩個月零售銷售按年大升12%；大摩相應將全年增長預測由3%上調至5%，並預期零售租金年底前有望轉正。



花旗：69%受訪者 擬一年內買樓



花旗維持今年樓價升8%的預測，兩年計累升15%。該行最新調查顯示，受訪者對樓市信心顯著增強，65%較半年前更樂觀，預期一年後樓價上升及平穩的比例各佔42%。此外，高達69%受訪者計劃未來12個月置業，當中71%傾向選購一手新盤，19%屬投資收租；熱門置業地區依次為沙田、啟德及荃灣等。



不過，相對於樓市的樂觀情緒，花旗對零售業前景相對審慎。調查顯示，34%受訪者表示已減少線下消費，逾兩成轉向網購或北上消費。該行的調查反映，零售業正受困於跨境購物競爭帶來的價格與利潤壓力，以及勞動力短缺等挑戰。