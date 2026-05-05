金管局：不更改聯匯　發力人民幣債券

中評社香港5月5日電／昨在立法會財經事務委員會上，有議員問及金管局會否考慮“優化”聯匯制度，例如研究在掛鈎貨幣中加入人民幣，變成將港元與一籃子貨幣掛鈎。金管局總裁餘偉文重申，金管局無意考慮或更改聯匯制度。他說，香港實施聯匯制度多年，一直行之有效，尤其在過去幾年；另外，在貨幣發展局制度之下，要將港元與一籃子貨幣掛鈎，其操作也十分困難。



大公報報導，餘偉文表示，金管局積極參與特區政府首份“五年規劃”中有關金融方面的規劃，而發展離岸人民幣業務，將是未來幾年的重點工作之一，金管局將積極協助推動人民幣國際化，人民幣債券市場是工作重點之一。首先是增加一級市場的供應，現時除了國家財政部、中國人民銀行、特區政府發債之外，在最近半年，印尼、哈薩克斯坦等不同主權體也曾在香港發行人民幣債券。



其次是促進二手市場的交投，例如研究是否需要設立債券交易平台，以及委任更多做市商等，當局將於今年內推出部分措施。



港銀不良貸率未見再升 風險可控



金管局統計數字顯示，在2023、2024及2025年，俗稱“點心債”的離岸人民幣債券餘額分別為9251億元（人民幣，下同）、19839億元，及16073億元，反映市場規模持續擴大。



截至2025年12月底，本港銀行的特定分類貸款比率（相當於不良貸款率）為2.01%，大致處於長期平均水平。副總裁阮國恒表示，本港銀行的信貸風險可控，現時尚未有2026年第一季的不良貸款統計數字，但初步數據顯示有關比率“似乎沒有再上升”，部分原因是多個經濟指標在季內都有良好表現所致。



中東燃戰火，餘偉文表示，更凸顯香港金融平台“穩定、安全、可靠”，加上最近兩、三年，環球投資者分散投資的需求比較大，故資金陸續流入香港，舉例說，2025年，整體銀行存款增加約11%，2026年第一季也增加大約1%。