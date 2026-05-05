香港外匯基金首季賺345億　按年減半

中評社香港5月5日電／香港金融管理局昨日公布，外匯基金今年首季錄得投資收入345億元，較去年同期（792億元）減少56.4%，主要受中東戰事於季內爆發影響，導致環球金融市場大幅波動，拖累資產市場表現。金管局總裁餘偉文表示，外圍市況仍然十分“不確定”和“不明朗”，暫時難以預測第二季投資表現，未來保持高機動性、防禦性，投資繼續多元化，保持較高流動性。



大公報報導，回顧今年首季，在外匯基金的主要組成部分中，衹有兩個資產類別錄得正回報，分別是“債券”錄得投資收益246億元，以及“外匯”錄得259億元的有利估值變動。股票資產類別見紅，“香港股票”錄得投資虧損50億元，“其他股票”更錄得投資虧損110億元。



港股賬面蝕50億



金管局副總裁李達志解釋，中東戰事今年2月28日爆發，導致環球金融市場大幅波動，3月的波幅尤其顯著。今年首季，主要市場包括美國、英國、歐元區和日本的10年期國債收益率上升，升幅集中在3月，意味債券價格受壓，為投資者帶來挑戰。此外，環球股市在首季全面下跌，絕大部分發生在3月。外匯市場也出現類似情況，日圓、英鎊和歐元兌美元出現1.6%至2.1%的貶值幅度。



展望第二季投資表現，餘偉文表示，現時難以預測第二季的市況，首季受中東戰火影響，股債市有如“過山車”上上落落，環球股市曾下跌大約10%；及至4月初，由於暫時停火，環球股市快速反彈，美股更持續創新高。雖然市況在4月回升，不過第二季仍有兩個月時間，現時難料中東戰事的發展方向，以及持續多久，及其對油價以至通脹的影響。如果通脹維持高企或持續推高，對環球息口走勢及金融市場也會帶來影響。



他表示，第二季市況存在“十分大不確定性”，外匯基金將繼續保持高機動性、防禦性。另一方面，外匯基金投資多元化也會繼續，同時相對以往也會保持較高流動性，主要是考慮到環球市況波動大，保持流動性和防禦性相當重要。



美元資產佔比低於80%



外匯基金持有的資產大部分是以美元計價。餘偉文表示，在2024和2025年底，外匯基金的美元資產佔比低於80%，往後將朝著多元化方向發展。近幾年，外匯基金所持有的美元資產年期，傾向短期，以備一旦孳息率上升時，短年期甚至近乎現金的資產所受影響會較小，同時也希望保持比較強的流動性。



對於財政預算案提出分兩年，從外匯基金調撥合共1500億元至基本工程儲備基金，餘偉文指出，對外匯基金的累計盈餘有輕微影響，但2025年收益錄得超過3300億元是“十分例外地高”，調撥之後累計盈餘仍有增加，至今年2月初時增加至大約8200億元，高於2024年底逾7000億元。



談及美聯儲貨幣政策走向，餘偉文表示，美聯儲暫時維持息口不變，及可能需要觀察更長時間，才決定未來息口走向，現時難以預測美聯儲未來息口走向。



市場人士對外匯基金的前景展望相對樂觀，預期外匯基金在第二季“好大機會錄得正回報”，主要是港股和海外股票市場自4月以來都錄得顯著反彈，而債券資產類別以收息為主，估計也有正回報。