香港半新盤承接力強　西沙兩房一年賣貴36%

中評社香港5月5日電／本港樓價持續反彈，造就二手短炒獲利湧現，大多數來自半新盤，其中元朗柏瓏有1房單位業主收樓僅3天即以585萬元沽貨，入市不足半年賬面速賺44萬元；西沙SIERRA SEA本月暫錄9宗成交，全數有錢賺，有單位僅1年炒貴36%。



大公報報導， 利嘉閣高級聯席董事鄭天樂表示，柏瓏1期5座高層B1室1房單位，實用面積339方呎，獲區內客以585萬元承接，實用呎價17257元，原業主於去年12月以540.7萬元一手買入單位，剛收樓3天即火速售出，賬面獲利44.3萬元，物業僅5個月升值8.2%。



近期頻錄短炒獲利的SIERRA SEA，踏入5月首4天已錄9宗二手買賣，全數賬賺，賺幅介乎19.4%至35.7%，當中佔6宗炒貴達三成以上。中原資深區域營業經理胡耀祖表示，SIERRA SEA第1A期2座中層J室2房戶，實用面積453方呎，獲上車客以728萬元承接，實用呎價16071元，原業主於2025年5月以536.44萬元一手購入單位，持貨僅1年，賬面賺近192萬元，期內升值35.7%。



上車客零議價購采葉庭



美聯高級分區營業經理彭曉君表示，SIERRA SEA第1B期2座中層C室2房戶，實用面積399方呎，成交價650萬元，實用呎價16291元，一手原業主持貨約1年，賬面賺164.1萬元，賺幅33.8%。



樓齡24年的元朗采葉庭亦錄短線獲利。中原區域營業經理王勤學表示，采葉庭2座中層B室2房單位，實用面積509方呎，叫價620萬元，獲上車客零議價購入，原業主於2023年12月以490萬元入市，兩年半賬賺130萬元，單位升值達26.5%。



中原分行經理陳賢欣表示，東湧東環6B座中層7室套3房戶，實用面積646方呎，放盤僅一日，即獲外籍機師以780萬元買入自住，實用呎價12074元；原業主於2024年4月以660萬元入市，持貨兩年賬賺120萬元或18.2%。



萃峰售3500萬 4年半高



多個屋苑樓價逐步逼近2021年樓市高峰，消息透露，灣仔萃峰高層B室3房戶，實用面積1185方呎，成交價3500萬元，創該屋苑2021年12月以後、約4年半樓價新高，實用呎價29536元，原業主持貨15年，賬面獲利逾549萬元或18.6%。