美國中期選舉　選民將以經濟表現評判特朗普

11月的選舉形勢膠著，共和黨能否勝出，很大程度仍取決於那句經典的政治口號：“笨蛋，關鍵在於經濟。” 中評社香港5月5日電／BBC中文網報導，特朗普曾預測，美國和以色列在伊朗的戰爭不會持續超過六周。如今戰事已進入第三個月。



這場衝突引發了堪比1970年代石油危機的全球能源衝擊，推高了從燃料到食品等各類價格。



儘管對本已承受壓力的美國民眾造成了進一步負擔，本周公布的最新GDP數據顯示，2026年前三個月美國經濟依然保持持續增長。



隨著第一季經濟成長數據帶來提振，而11月美國中期選舉逼近，戰事又未見終結跡象，BBC對影響總統施政評價的主要經濟指標進行了檢視。



在中期選舉前，特朗普將利用最新公布的成長數據，為其經濟政策背書。



官方統計顯示，2026年第一季經濟按年率計算增長2%，在2025年底放緩後顯著反彈。



這是在美國關稅措施推高消費者價格，以及伊朗戰爭引發能源衝擊的壓力下取得的成績。



經濟學家表示，消費者受到的衝擊沒有預期的那麼嚴重，消費支出以年率計算增加了1.6%。但他們也指出，整體增長主要歸功於科技巨頭在人工智慧（AI）推廣應用方面投入的巨額資金。



荷蘭國際集團（ING）首席國際經濟學家詹姆斯・奈特利（James Knightley）表示，隨著消費支出降溫，“與科技和AI相關的投資已明顯成為美國經濟成長的主要引擎”。



11月的選舉形勢膠著，共和黨能否勝出，很大程度仍取決於那句經典的政治口號：“笨蛋，關鍵在於經濟。”



然而，儘管整體經濟數據表現正面，選民更可能根據生活成本作出投票決定。



特朗普對伊朗發動的軍事行動，以及隨後霍爾木茲海峽的關閉，推高油價。布倫特原油價格一度升至每桶126美元的四年高位，之後回落至約111美元；而戰事爆發前僅約73美元。



結果，美國民眾在4月底支付的汽油價格升至每加侖4.30美元，而2月時尚低於3美元。



這進一步推升通貨膨脹：3月年通膨率達3.3%，接近兩年高點，亦較2月的2.4%顯著上升。



伊朗戰爭的影響，尤其是通貨膨脹上升，使外界對美聯儲會在短期內降息的預期破滅。



美聯儲會將基準利率維持在3.5%至3.75%區間，該利率影響按揭及其他借貸成本。戰事爆發前，市場原預期將出現一系列降息。



自美國對伊朗發動軍事行動以來，30年期房貸平均利率已由5.98%升至6.3%。



萬神殿宏觀經濟學研究公司（Pantheon Macroeconomics）首席美國經濟學家塞繆爾・湯姆斯（Samuel Tombs）指出，若油價維持高位且對伊朗的封鎖持續，降息可能延遲至2027年才會出現。



儘管局勢動蕩，投資於股市的美國人表現不俗。



標普500指數、道瓊工業指數和納斯達克指數等美國指標，全部不僅收復了戰爭初期跌幅，還延續戰前的上升趨勢。



自衝突爆發以來，納斯達克上升約10%，標普上升約5%，道瓊則上升逾1%。



主要股指的上漲對投資人來說無疑是好消息，同時也提振了那些退休金帳戶（例如401k帳戶）持有者的收益。



隨著共和黨可能失去眾議院控制權，甚至有失去參議院之虞，11月選舉結果將在很大程度上取決於屆時經濟狀況。



整體而言，雖然GDP增長和股市上漲對共和黨策略人士帶來一定安慰，但不斷上升的生活成本仍是主要隱憂。



特朗普餘下任期內的政策空間大小，很大程度上也取決於伊朗戰事發展——包括霍爾木茲海峽是否重開，以及這是否能降低燃料與食品價格，從而減輕選民的負擔。