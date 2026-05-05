世界杯2026　央視拒付天價轉播費

距離2026年美加墨世界盃開幕不足40日。 中評社香港5月5日電／距離2026年美加墨世界盃開幕不足40日，中國區轉播權的談判仍陷僵局。有傳國際足總（FIFA）對中國市場的報價高達2.5億至3億美元，然而央視堅持只出6，000至8，000萬美元的合理區間，雙方差距超過2億美元。不過，相關報價尚未獲FIFA或央視公開確認。



有分析指，FIFA開價較2022年卡達世界盃（1.5至2億美元）漲幅超逾60%，“獅子開大口”的做法引來央視強硬反擊。而一向對央視未能取得大型體育賽事播映權怨聲載道的內地網民，今次反應出奇平靜，甚至絕大部份支持央視企硬，拒絕再做“水魚”。



據報FIFA加價的理由是世界盃擴軍至48隊、賽程增至104場，但中國隊早於外圍賽出局，令賽事缺乏“主隊”元素，加上今屆賽事在美洲舉行，72%比賽均在北京時間的清晨或上午，非黃金觀賽時段料收視將大打折扣，廣告招商亦更加困難。



另外，比較其他市場，印度兩屆打包價僅3，500萬美元，韓國1.25億美元，而中國報價約為印度的50倍。雖然FIFA表示是將中國劃為與美英同級的“一級市場”，但網民指其無視國內媒體運營壓力，是“看人下菜碟”。