去美元化浪潮　港多項黃金交易舉措年內落地

中評社香港5月5日電／香港抓住機遇，發展國際黃金交易中心，今年將有多項舉措陸續落地，包括港交所未來數月重啟黃金期貨交易、黃金中央清算系統目標年內試行營運、吸引金商在港建精煉廠等。



大公報報導，署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，在地緣政治不確定性加劇，通脹壓力持續的背景下，黃金的戰略重要性更為顯著，為香港發展黃金金融交易提供了契機，讓香港的金融優勢得到發揮。



香港積極構建大宗商品交易生態圈，包括構建一個涵蓋黃金“儲存、交易、交割及精煉”的完整國際黃金生態圈，目標是成為全球投資者信賴的黃金樞紐。陳浩濂表示，特區政府正從多方面積極推進黃金市場的發展，包括增加黃金倉儲容量、建設金融基礎設施、提升黃金供給等，並以此經驗作為切入點，逐步推展其他大宗商品市場的發展，建立全面的交易生態圈。



陳浩濂指出，增加黃金倉儲容量是擴大現貨交易的先決條件，透過支撐黃金交易的清算交割，帶動上下游產業鏈的發展。行政長官已提出3年內在香港拓展倉儲容量至突破2000公噸的明確目標，其中香港機場管理局已立項擴展在機場的倉儲設施至千公噸級別。



同時，香港亦要建立黃金中央清算系統，由特區政府全資擁有的香港貴金屬中央結算系統有限公司正積極推進清算系統的準備工作，目標在今年內開展清算系統的試營運，往後營運時會參考市場情況及因素，確保系統有效營運，符合市場原則及具競爭力。而且自從倫敦金屬交易所去年將香港納入其全球倉庫網絡以來，由7個營運商營運、共15個認可倉庫已經投入運作，現時已儲存約24000公噸有色金屬。



增稅務優惠 吸黃金客來港



陳浩濂指出，按行業經驗，倉儲量可以支援高於倍數的黃金交易量，有信心中央清算系統能有效支援大量而且高頻率的黃金清算需求。此外，當局會研究向在香港進行黃金交易和結算合資格的機構提供稅務優惠，以吸納相關客戶來港擴展業務；目前擬優化基金及單一家族辦公室的稅務優惠，擴大合資格投資至貴金屬，並計劃今年上半年提交立法會，而其他結算機構的稅務優惠，目前已與相關機構研討。



在黃金供給方面，特區政府正推動金商在香港建立或擴建精煉廠，目前已有數家具備國際認證資格的企業表示有興趣發展，又與深圳簽署合作備忘錄，支持香港金商與深圳精煉企業合作，借助深圳的產能去精煉黃金，提升本地市場的黃金體量。此外，今年內將會推動業界成立行業協會，短期內將會成立籌備小組，並展開第一次會議，目標是廣泛吸納本地及國際持份者參與，推動業界協作。



期貨設計須與實金連動



豐富投資工具方面，今年1月以來已有兩隻黃金買賣基金上市，除可直接持有在香港存放的實物黃金，也可提供實物兌換選項，港交所更將於未來數月重啟黃金期貨交易。港交所市場主管餘學勤表示，由於地緣政治影響，投資者就黃金買賣和儲備時要分散風險，因此黃金期貨的設計和香港實體黃金生態圈的連動絕對有必要。港交所會繼續研究，響應投資者需求，讓新的期貨產品交易有更顯著增長。而港交所會徵詢市場參與者及持份者的意見，優化合約設計和完善機制。

