五一黃金周　尖沙咀食肆排隊一小時才入座

中評社香港5月5日電／內地五一黃金周假期踏入尾聲，首四日累計逾89萬人次內地旅客訪港，遊客區食肆生意額有約兩成增長。昨日午市時段，尖沙咀一帶食肆座無虛席，有餐廳門口的食客隊伍大排長龍，一度需排隊一小時才能入座。



大公報報導，有位於非熱門遊客區的九龍城食肆趁啟德體育館舉行演唱會推出優惠，顧客可憑演唱會票根獲贈甜品或特色飲品，黃金周生意額錄得約15%增幅。有餐旅業界人士及立法會議員認為“票根優惠”有助帶動消費，建議可透過官商民合作的方式，拓展“票根經濟”，將熱門景點及活動的人潮，引流到區內其他商戶，惠及地區經濟。



截至昨晚9時，入境處昨日錄得逾18萬名內地旅客訪港，黃金周首四日累計逾89萬人次內地旅客訪港，同比去年有近8%增加。人潮帶來財流，香港餐旅業協會表示，遊客區會員反映在五一黃金周首三日，餐飲生意理想，生意額增長15%至20%。



記者昨日實地走訪尖沙咀，在午市時段，區內大部分食肆幾乎座無虛席，其中網紅餐廳“華嫂冰室”門口被等待叫號的遊客圍得水洩不通，店員向記者表示，取籌後需等待逾1小時才能入座。



熱門遊客區旺丁旺財，在一些非熱門遊客區，有食肆則想辦法吸引附近景點及活動的遊客光顧，希望藉引流帶動生意。啟德體育園本月3日起一連兩日，舉行英皇群星演唱會，在場館步行可到的九龍城，泰國餐廳小曼谷推出憑演唱會票根獲贈甜品或特色飲品優惠。



倡門票加設二維碼查閱優惠



負責人林振成向大公報記者表示，今次五一黃金周生意額錄得10%至15%增幅，人潮上升約10%，當中內地遊客及啟德體育園演唱會帶來的外地旅客明顯增加。林振成表示，每逢有演唱會舉行，店舖都會自行推出憑票根送甜品或特色飲品的優惠，同時亦會響應區議會等地區團體的號召，提供優惠，並在社交平台自發宣傳。但他說，不少遊客仍未知悉票根優惠的存在，建議政府及相關團體加強宣傳，例如在門票上加設二維碼，方便遊客即時查閱參與優惠的商戶資訊。



五一黃金周期間，“票根經濟”在內地多地盛行，有效激活假日消費，成為推動區域文旅消費的新動能。不過，記者發現，雖然啟德演唱會的觀眾可憑演唱會票根到啟德體育園內享受商戶消費優惠，但場館一帶甚少見到相關資訊，記者駐足零售館一個滾動式播放資訊的大屏幕多時，才發現可享受優惠的門店信息。甚至連購票觀看演唱會的觀眾也甚少注意到相關資訊。

