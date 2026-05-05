張亞中：一齣相互嘶咬的跪拜軍購大戲

張亞中：“3800億＋n”與“8000億”之爭，說穿了，不是方向之爭，而是程度之別。（中評社 資料照） 中評社香港5月5日電（作者 張亞中）台灣政壇最近很熱鬧，不是因為有什麼國家大計，而是上演了一齣頗具荒誕價值的政治劇。主題衹有一個：跪。



這齣戲的名字，可以叫做：“誰的跪姿較美？”



軍購特別預算一齣場，國民黨內立刻分成兩派：一派主張“3800億＋n”，另一派主張“8000億”。雙方你來我往，口水橫飛，一邊罵對方是“美國走狗”，另一邊回敬“中共走狗”。場面之激烈，讓不明就里的觀眾以為，這是一場“親中”與“親美”的路線對決。



但問題是，真的有差別嗎？



支持“8000億”的一方，從來不掩飾自己的親美立場。重要政治節點，無論是參選“總統”或黨主席前後，總要飛一趟美國報到，仿彿政治生涯的開光儀式，沒有這一趟，就像產品沒有通過原廠認證。



至於“3800億＋n”這一派，看起來比較節制，但也只是“還沒開價單之前先客氣一下”。這一派明確地說，只要美國把價單送來，賣多少、買多少，原則上“都可以談”。這一派的領導人，也是急著要去美國，甚至還希望能見見特朗普，拍張照片，讓履歷更完整一些。



所以，“3800億＋n”與“8000億”之爭，說穿了，不是方向之爭，而是程度之別。有人說，一個叫“親美”，一個叫“舔美”。聽起來刺耳，但也未必沒有幾分寫實。不過，由於n是未知數，“3800億＋n”有可能大於“8000億”，因此，哪一方更“舔美”，也不好說。



更有意思的是，整場辯論幾乎沒有觸及任何真正重要的問題：這些武器適不適合台灣？財政能否負擔？交貨是否準時？戰略是否合理？台灣需否用“準備戰爭”的主導思維來追求安全？這些原本應該是核心的問題，在這場表演中，根本不是要角，也不是決定性的因素。



換句話說，爭的不是“該不該買”、“該買哪些”、“有沒有更好選擇”，而是“怎麼答應買，比較好看”。



於是，我們看到一個頗具哲學意味的畫面：國民黨內兩派，其實都已經完成了“跪”這個動作，只是一個先齣左腳，一個先齣右腳；一個跪得比較急，一個跪得比較含蓄而已。

