霍爾木茲海峽驟燃戰火　美伊對峙再度升級

5月4日，美伊在霍爾木茲海峽爆發4月中旬以來烈度最高的軍事衝突。 中評社香港5月5日電（記者 肖瑞）當地時間5月4日，美伊在霍爾木茲海峽爆發4月中旬以來烈度最高的軍事衝突。美軍試圖強行打通航道，伊朗以導彈、無人機及快艇實施反擊，雙方各執一詞，海灣地緣局勢驟然升溫。



據《華爾街日報》報導，此次衝突的導火索，是特朗普5月3日宣布啟動的“自由項目”，意在疏導滯留波斯灣的商船通行海峽。5月4日，美國海軍派遣驅逐艦駛入海峽，出動阿帕奇直升機，擊沉6艘襲擾航道的伊朗革命衛隊快速攻擊艇。美國中央司令部司令布拉德·庫珀證實，伊朗向美軍艦艇發射巡航導彈，並出動無人機、快艇襲擊多艘民用商船。



伊朗隨即展開強硬反擊。無人機擊中馬紹爾群島籍油輪“JV Innovation”號並引發火情，同時打擊阿聯酋富查伊拉石油樞紐，造成爆炸及火災。阿聯酋通報當天遭4枚導彈、多架無人機襲擊。韓國HMM航運公司所屬船只亦在此次衝突中遇襲受損。



伊朗官方媒體否認己方快艇被擊沉，革命衛隊發言人薩達爾·莫赫比表態稱，霍爾木茲海峽管控規則保持不變，對違規過往船只將予以攔截。



5月4日交火發生後，特朗普接受福克斯新聞採訪放出強硬言論，聲稱伊朗“若敢瞄准美國艦艇，將被從地球上徹底抹去。”



地緣衝突快速傳導至市場。霍爾木茲海峽承載全球約五分之一的石油出口，堪稱國際能源戰略生命線。受局勢驟緊影響，國際油價當日大幅震蕩，布倫特原油價格應聲走高。



航運業界普遍持謹慎觀望態度。丹麥海事機構Vespucci Maritime首席執行官拉爾斯·延森坦言，當前海峽缺乏可靠安全保障，大型航運企業不願冒險穿行。



此間人士觀察分析，美伊雙方均有打破僵局的動機，卻已然陷入危險的軍事博弈。美軍意圖以武力護航逼迫伊朗妥協，伊朗則依托非對稱手段持續反制，雙方戰略誤判風險持續攀升。



5月4日的激烈交火足以表明，軍事邊緣政策正將美伊推向“誰先眨眼”的高危博弈。一旦局部衝突失控升級，霍爾木茲海峽或將陷入長期低烈度對峙，亞太產業鏈供應鏈以及全球能源安全，都將承受顯著衝擊。



美國財政部長貝森特在5月4日交火當天公開表態，宣稱美國對霍爾木茲海峽擁有絕對掌控權，並敦促中方加大對伊朗的外交斡旋力度。



中國自5月1日至5月31日擔任聯合國安理會輪值主席國，在中東局勢及海峽航行安全議題上立場始終如一，截至目前，中國尚未就此次霍爾木茲突發軍事交火發表專門針對性表態。