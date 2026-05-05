前白委林國成5度罵賴“X你娘”一審拘役廿天

中評社台北5月5日電／民眾黨去年7月20日下午4時許，在民進黨中央黨部前舉辦“民主起義！反罷要贏 台灣要贏”造勢活動，結果時任民眾黨“立委”林國成致詞時情緒激動，5度飆罵賴清德“X你娘”。經賴清德提告，台北地院審理時，林坦承做不良示範，事後公開道歉，但堅稱無罪，自認毫無貶低“總統”個人名譽的意圖，法官今（5）日判處林國成拘役20天，得易科罰金2萬元，可上訴。



TVBS報道，檢方勘驗現場錄影後，2026年2月間依公然侮辱罪嫌起訴，當時林國成正好卸任“立委”。而承審本案的法官，恰巧是2024年9月間裁定羈押民眾黨創黨主席柯文哲的呂政燁。



林國成出庭時，法官呂政燁問林國成，若認罪就輕判罰金1000元，林沒接受。他說，事發前幾天去台南救災，見10家有9家屋頂被吹翻、遍地垃圾，媒體報導受災老人家求“總統”派人幫忙修，賴清德要老人家“自己爬”，又看到報導說，災民拜託“總統”派軍隊幫忙清垃圾，賴清德說軍人“保家衛國”，不可以來做這些事，他救災時，到處聽見災民臭罵政府，覺得“總統”怎能這樣對待老百姓、這樣是不對的，事發時他聽到台下有人罵“X你娘”，他“不小心情緒無法控制，就跟著罵”。



林國成坦承，身為民代不該做不良示範，當機立斷在臉書公開道歉，後來媒體採訪時第2度道歉，強調絕無詆毀“總統”個人名譽的意圖。



辯護律師主張，“憲法”法庭判決已限縮處罰公然侮辱的要件，尤其政治性、涉及公益的言論，應受較高的言論自由保護，“總統”為最高領導人，應有受批評的雅量、“而非動輒使用司法要人民閉嘴”，縱然本案言詞粗鄙，但非針對“總統”個人做言詞攻擊，若法官認定林有罪，建請從輕量刑。