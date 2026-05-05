IMF警告：戰爭若拖到明年“通膨加劇毀經濟”

中評社香港5月5日電／國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）4日警告，全球通貨膨脹正在加劇，如果中東戰爭延燒至2027年，且油價攀升至每桶125美元左右，全球經濟將面臨“更糟糕的結果”。



喬治艾娃在米爾肯研究院（Milken Institute）主辦的會議上表示，IMF原先設定的“參考預測”已不復存在。該預測原先假設衝突是短暫的，全球經濟成長僅會微幅放緩至3.1%，物價將小幅上漲至 4.4%。然而，由於戰爭持續、油價維持在每桶100美元以上，通膨壓力不斷上升，目前已進入IMF預設的“不利情境”。



能源供給面臨中斷 亞洲經濟恐首當其衝



TVBS據《路透》報導，根據IMF上個月發布的數據，在戰爭帶來巨大不確定的情況下，其“不利情境”預測2026年全球成長將放緩至2.5%，通膨率達5.4%；而在更惡劣的“嚴重情境”下，全球成長僅剩2%，通膨率則會衝上5.8%。



雪佛龍（Chevron）董事長兼執行長沃斯（Mike Wirth）在同一場論壇中指出，由於荷姆茲海峽封鎖，全球石油供應將出現實質短缺。戰前全球約有20%的原油供應經由此水道，如今隨著美國、以色列與伊朗的戰火延續，供應鏈嚴重受阻。沃斯警告，當需求被迫調整以適應萎縮的供給時，經濟將開始萎縮，且亞洲地區首當其衝。



戰爭的連鎖反應也已波及農業與民生。喬治艾娃指出，IMF正密切追蹤衝突對供應鏈的緩慢衝擊，目前肥料價格已上漲30%至40%，這將進一步推升糧食價格上漲3%至6%，其他產業也難以倖免。她直言：“我想強調的是，這情況真的非常嚴重。”



喬治艾娃對許多決策者的現狀表示憂心。她指出，許多政府仍假設危機幾個月內就會結束，並持續推動各種措施來減輕對消費者和企業的衝擊，但卻維持了對石油的高需求。她指出，“不要火上加油。”“在座的各位都知道，如果供給縮減了，需求就必須跟著調整。”



