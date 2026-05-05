華裔作家李翊雲憑悼亡兒回憶錄奪普利策獎

《萬物自然生長》（Things in Nature Merely Grow）英文版封面。 中評社香港5月5日電／2026年度普利策獎（Pulitzer Prizes）名單正式揭曉。美國華裔女作家李翊雲（Yiyun Li）憑借《萬物自然生長》（Things in Nature Merely Grow）榮獲回憶錄／自傳獎。該書因其對真相、語言與生命延續的深刻探討，被評委會譽為一部“感人至深又引人深思”的傑作。



53歲的李翊雲先後承受了大兒子和小兒子均以同樣方式結束生命的巨大悲慟。《萬物自然生長》於2025年面世，是她為逝世的19歲次子詹姆斯創作的回憶錄。



普利策評委會指出，李翊雲以克制而倔強的筆調，書寫了在接連遭遇至親離世後接納命運的心路歷程。這部作品不僅是對個人悲劇的記錄，更是對生者如何通過語言與記憶重構生存意義的哲學審視。



作為當代美國文壇最重要的華裔聲音之一，李翊雲長期以英文寫作，作品多次入圍布克獎、美國國家圖書獎。從《千年敬祈》的冷峻敘事，到《我該走了嗎》的情感挖掘，她始終關注個體在歷史與現實重壓下的精神狀態。而在《萬物自然生長》中，她的筆鋒愈發純粹，將巨大的悲傷轉化為對“生命自然生長”這一樸素規律的敬畏與和解。



目前，《萬物自然生長》尚未有中文版的出版計劃。