社評：人工智能安全亟待列入中美峰會議程

人工智能突飛猛進，管控安全風險已成中美雙方共同利益 圖取自領英 中評社香港5月6日電／美國資深參議員伯尼·桑德斯上周三邀請兩名中國學者到美國國會山論壇，討論美中在人工智能安全領域如何展開合作。此舉在美國引發輿論嘩然，《華盛頓郵報》第二天就發表社論，聲稱“桑德斯關於人工智能合作的幻想是危險的”。



《華盛頓郵報》社論開篇就罵，桑德斯“如今的天真程度，絲毫不亞於冷戰時期。這位社會主義者幾乎從未遇到過他認為無法與之合作以推進自身議程的美國敵人”。這篇社論指責桑德斯試圖阻撓美國人工智能發展，正中北京下懷云云。



桑德斯主張美中人工智能合作，在大國競爭愈演愈烈的今天，也許顯得有些“特立獨行”。但是，一家有影響力的美國主流大報竟然以社論的方式，對桑德斯發起人身攻擊，通篇充滿了對中國的敵視和大國零和博弈思維，讓人匪夷所思：這還是那家被認為代表自由派聲音的大報嗎？簡直就是極端保守派的代言人。



桑德斯對人工智能前沿模型快速發展帶來的“生存風險”表示憂慮，呼籲美國與中國合作，在人類失去對人工智能的控制之前減緩其發展速度。他指出，戈爾巴喬夫和里根削減核武庫的例子表明，即使彼此猜忌，人類也能團結起來。



5月4日，桑德斯再次在社交媒體上說：“如果世界頂尖科學家說，人類有哪怕10%的幾率會因為失控的人工智能而被毀滅，我們難道不應該盡一切可能去防止它發生嗎？這不是關於與中國的競爭。而是為了團結起來防止可能發生的災難。”



桑德斯說得不無道理。其實美國戰略學界已經有人發出拷問：人工智能日新月異的發展已經到了一個轉折點--人工智能究竟應當被視為大國競爭中不惜一切代價都要贏的競賽，還是將其視為一種變革力量，需要新的規則和保障措施、新的國際合作形式，甚至新的機構？



我們認為，人工智能作為未來科技的制高點，確實是美中兩個大國不容忽視和不會懈怠的競技場。在競爭過程中，難免互相防範牽制，在核心技術領域很難合作。但正因如此，兩個大國更需要在防止誤判、防範風險方面有所協調合作。

