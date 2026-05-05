社評：賡續黃埔精神　為台灣民眾謀福祉

102年前的今天，廣州黃埔陸軍軍官學校第一期學員開始入學，由此開啟了黃埔軍校百年波瀾壯闊的歷史篇章。孫中山先生親自兼任軍校總理，蔣介石任校長，廖仲愷任黨代表，周恩來則於同年11月接任政治部主任。(資料圖片) 中評社香港5月5日電／今天是2026年5月5日，102年前的今天，即1924年5月5日，設立在廣州黃埔的中國國民黨陸軍軍官學校第一期學員開始入學，由此開啟了黃埔軍校百年波瀾壯闊的歷史篇章。孫中山先生親自兼任軍校總理，蔣介石任校長，廖仲愷任黨代表，周恩來則於同年11月接任政治部主任。黃埔軍校既是第一次國共合作的產物，也是中國現代歷史上第一所培養革命幹部的新型軍事政治學校。在百年變局加速演進的今天，黃埔精神對台北的中國國民黨而言，既是一筆厚重的歷史遺產，更是一份沉甸甸的當代責任。如何將“愛國、革命、親愛精誠”的黃埔精神，與台灣民眾的生活福祉、前途命運緊密相連，是國民黨必須交出答卷的時代課題。



黃埔精神的靈魂是“愛國”。孫中山先生在開學典禮上演說，要求學員“一生一世，都不存升官發財的心理，只知道做救國救民的事業”；“親愛精誠”的校訓，更飽含著以黃埔師生為紐帶團結各界共同革命的深切期望。廣大黃埔師生在東征、北伐和八年抗戰中為國家統一、民族獨立作出了重大貢獻。黃埔精神的核心從來就是要為民眾謀福利，為國家找前途。對於今天的國民黨而言，捫心自問，當民進黨當局以意識形態操弄民意、撕裂社會之際，國民黨的政治目標究竟是什麼？過去一段時期，國民黨一度迷失在選舉算計的本土化論述中，似乎忘記了自身的歷史定位——黃埔軍校誕生於“救國救民”的初心，而非一黨一己之私。若國民黨繼續在“親愛精誠”與狹隘自保之間搖擺不定，不正是背離了孫中山先生對黃埔弟子“為主義奮鬥，為主義犧牲”的囑託嗎？



發揚黃埔精神，最重要的落腳點是為台灣民眾謀福祉。當下台灣經濟面臨嚴峻挑戰：美國關稅衝擊外部環境、產業命脈流失風險加劇、缺電等能源安全問題困擾發展。民調顯示，將近半數台灣民眾對經濟發展不滿意，對賴清德整體施政不滿意的比例同樣達到47%，更有高達61%的民眾對司法不信任、52%對兩岸關係不滿。這組數據絕非偶然，它折射出台灣民眾對於當前政治生態“只拼政治、不顧民生”的強烈失望。國民黨高層曾坦言民進黨“只管權力，不顧台灣社會經濟與能源安全”，而國民黨則選擇“拼民生，為民眾解決問題”。但僅有表態是不夠的。國民黨必須將黃埔精神中“犧牲奮鬥”的實幹作風，轉化為真正的政策執行力。在台灣經濟受衝擊時，是止步於言語批判民進黨，還是拿出能夠真正幫助中小企業、照顧勞工、振興基層的具體方案，這是檢驗國民黨是否真正踐行黃埔精神的第一塊試金石。



更宏闊的層面上，發揚黃埔精神的時代意涵在於推動兩岸關係和平發展，為台灣開創出一個安全、繁榮、有尊嚴的前途。當前，國民黨在兩岸關係上展現出推動和平交流的積極立場，國民黨主席鄭麗文明確表示，台灣主流民意高度期待兩岸交流，希望國民黨擔負起歷史重任推動兩岸關係“融冰”。今年4月，國共兩黨層峰時隔十年再度會面，此後大陸方面隨即發佈十項促進兩岸交流的“和平利好”措施，包括恢復兩岸航班、支持台灣農漁產品拓展大陸銷售管道、恢復大陸居民赴台個人遊等。



去年台灣民眾進入大陸超過五百萬人次，其中蘊藏的經貿往來與民生期待不可忽視。



然而，國民黨必須直面一個深刻的現實：黃埔軍校所在的這片土地，一百年前承載的是整個中華民族共同的革命理想與國家前途；黃埔精神從來就是“統一意志”的精神，而非任何分裂企圖的遮羞布。國民黨若只在話語上談論兩岸交流，卻在行動上畏首畏尾、對大陸善意遲遲不予回應，甚至因為島內選舉考量而迴避“九二共識”的清晰表述，那就無異於將台灣民眾真正的福祉當作籌碼。台灣民眾關心的核心問題，究竟是永遠站在地緣政治衝突的前沿，還是成為兩岸共同繁榮的參與者？答案不言自明。國民黨應抓住大陸釋放“和平利好”的機遇期，切實推動兩岸經貿往來、基層交流與青年互動，用增進民生福祉的實際成效向台灣民眾證明，黃埔精神的“救國救民”絕非空洞口號。



黃埔精神承載著兩岸同胞共同的歷史記憶與民族情懷，是聯結兩岸情感、凝聚復興共識的重要紐帶。從孫中山先生“聯俄、聯共、扶助農工”三大政策，到黃埔師生“以達國民革命之目的，以求世界革命之完成”的誓言，黃埔精神的核心從未改變——愛國、革命、團結、犧牲。在今天這個百年未有之大變局的時代，國民黨能否真正將黃埔精神發揚光大，關鍵在於是否能夠認清歷史方位、肩負起為台灣民眾謀福利、為民族復興盡力的歷史使命。這絕非一黨一人之私，而是兩岸人民共同的期盼與時代的呼喚。