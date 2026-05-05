香港“非遺月”將登場　逾百項目供體驗

“香港非遺月2026”節目簡介會（中評社 盧哲攝） “非遺六月”主席、立法會議員劉智鵬（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月5日電（記者 盧哲）香港特區康樂及文化事務署（康文署）非物質文化遺產辦事處（非遺辦）5日宣佈，第二屆“香港非遺月”繼續以“香港處處有非遺”為主題，將於五月三十日至六月三十日期間，在全港舉辦超過50場非遺表演和80個非遺推廣攤位及40個考察活動，涵蓋逾100個非遺項目。



非遺辦5日下午在香港文化中心舉行“香港非遺月2026”節目簡介會。非遺辦總監吳雪君表示，2024年施政報告提出舉辦“香港非遺月”，以加強推動非遺保育及傳承工作，而去年舉辦的首屆“非遺月”廣受市民與旅客歡迎，總參與人次超過16萬，提升各界對香港非遺的認識及興趣之餘，亦成為活動繼續前行的最大動力。她期望，即將舉行的第二屆“香港非遺月”能讓公眾及旅客深入認識香港的非遺技藝，親身感受非遺的文化內涵和樂趣，實踐“以文塑旅，以旅彰文”的理念。



“非遺六月”主席、立法會議員劉智鵬表示，本次活動是去年“非遺月”的升級版，尤其六月舉行的非遺高峰會更是把非遺文化的探索提升至學術層面。他表示，希望香港積極透過“非遺月”等不同形式的活動，加深對中華文化的認識，也加強與大灣區其他城市之間的交流。



“香港非遺月2026”活動豐富，打響頭炮的是五月三十日及三十一日在香港文化中心露天廣場舉行的“香港非遺月2026”開幕典禮暨非遺嘉年華，除了廣東音樂、女子舞獅、兒童／青年粵劇表演，亦有皮影戲角色示範及體驗、舞獅互動體驗、粵劇戲服體驗與快閃表演、舞貔貅、海陸豐／鶴佬舞麒麟等互動攤位供市民遊客參與。



“非遺精華遊蹤”，精選八個地區、共設九條特色主題路線，帶領市民和旅客深入瞭解區內的非遺傳統技藝，由非遺工作者親述其技藝和故事，如深水埗區的古琴藝術（斲琴技藝）、九龍城區的潮州滷水食品製作技藝等。



“非遺拾趣”流動學堂將走訪本地中小學，透過流動展示、表演示範和互動工作坊把非遺知識和中華文化帶進校園，學生更有機會與非遺工作者交流學習。六月中下旬於香港太空館外牆舉辦的光影表演，以馬為主題，透過多角度的光影演繹，呈現馬在文物和藝術中所展現的豐富歷史文化，以及當中所蘊含的非遺內涵。



另外，全港不同地區於六月多個周末將舉辦嘉年華或同樂日，適合一家大小、不同年齡人士參加。其中有蛋撻製作技藝、茶樓點心製作技藝和月餅製作技藝等非遺飲食示範和工作坊，參加者有機會親手製作非遺食物；還可參與漁網編織技藝、鹽曬製技藝及活字印刷等工作坊，認識香港非遺和地理特色。



其他活動還包括六月六日的香港中式長衫非遺雅聚，透過座談分享、專題演講、傳承成果展示與交流，推廣國家級非遺代表性項目；六月在香港國際機場的“非遺伴你飛︰期間限定展示”及六月一日至八日舉辦的“港式奶茶製作技藝”現場示範，讓旅客品嚐港式奶茶的同時，瞭解香港的非遺內涵；還有策略夥伴——文化推廣組織“非遺六月”六月十三日舉辦的高峰會，邀請內地、香港及澳門學者及專家探討非遺的傳承和發展。



“香港非遺月2026”由康文署主辦，非遺辦籌劃，香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助“香港非遺月2026香港賽馬會呈獻系列”，“非遺六月”為策略夥伴。當天在簡介會上，來自潤福堂（香港）國際龍獅總會、明愛莊月明中學、永春體育會的師傅和青年學生們，還現場表演了香港非遺項目舞獅及詠春拳。