彭耀鈞：可運用AI等創新形式推廣中華文化

香港明愛莊月明中學校長彭耀鈞（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月5日電（記者 盧哲）香港明愛莊月明中學校長彭耀鈞5日在接受中評社記者專訪時談到，在香港校園，中華文化的推廣普遍是積極有效的，關鍵是讓學生真正體會、置身其中。他認為，可以運用AI等創新形式推廣文化。



明愛莊月明中學是一所位於香港南區的資助中學，1969年創校，辦學團體為香港明愛。彭耀鈞博士為明愛莊月明中學校長，任教中學中國語文科之餘亦有近三十年教授詠春的經驗，為葉準師傅入室弟子；彭耀鈞在校內推動詠春普及化，近年出任香港樹仁大學多個武術文化計劃的顧問，獲頒“傑出中華文化傳承教師獎”；著作有《葉問.詠春》、《葉問.詠春2》。



香港特區康樂及文化事務署（康文署）非物質文化遺產辦事處（非遺辦）5日下午在香港文化中心舉行“香港非遺月2026”節目簡介會。來自明愛莊月明中學的學生們，現場表演了香港非遺項目詠春拳。彭耀鈞則在台下為拳法做講解。學生們出拳氣勢如虹，彭耀鈞一臉驕傲。



接受中評社記者訪問時，這位既是校長又是詠春師傅的教育者，談到香港“中華文化進校園”的機遇與挑戰。



“首先，教育局對推廣中華文化的大力支持，是我們很大的動力。”彭耀鈞說，“學校這幾年增加了不少中華文化相關的活動，例如與不同團體合作舉辦文化活動；在國家安全日等紀念日活動中，也會推廣中華文化，有的是跟其他機構合作，有的是自己籌辦相關活動。”



彭耀鈞認為，政府的政策鼓勵帶來積極影響，他特別提到2024年3月由教育局一筆過下發的30萬港元“推廣中華文化體驗活動津貼”。根據香港教育局2024年3月25日發布的通告，這項津貼面向全港公營及直資學校，旨在進一步加強中華文化的學習。學校可在2026／27學年或之前運用津貼舉辦各種中華文化活動，包括中華文化周、書法、朗誦、粵劇、中國舞等，亦可用於內地文化考察和交流活動。



在推廣中華文化的具體實踐上，彭耀鈞的經歷可謂獨具特色。因為是詠春愛好者，他多年來不僅在學校教授詠春，更親自指導初中學生。此外，學校每年舉辦不同文化主題的“中文週”，並曾獲政府資助舉辦“文藝莊園”活動，邀請區內其他學校學生體驗詠春、書法、茶藝和戲曲，將文化傳承的影響力擴展至學區。



不過，彭耀鈞認為，自己的感受並非個例，在中學，非遺文化、中華文化的推廣普遍是積極有效的。“我相信進展是理想的。我們先從中華文化推廣開始，學生們找回來的許多課題項目原來都是非物質文化遺產項目，例如長衫、舞獅、舞龍。所以推廣中華文化同時，非遺的推廣自然也取得可觀的進展。”



彭耀鈞還提到，推廣中華傳統文化，形式可以不斷創新。他近年與香港樹仁大學合作，將人工智能技術引入詠春教學，為傳統文化的傳承注入新動能。