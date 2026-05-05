檢認顏寬恒判刑有逃亡之虞　律師：沒理由跑

中評社台北5月5日電／國民黨“立委”顏寬恒因涉犯貪汙、偽造文書罪，一二審遭分別判刑7年10月、6月（得易科罰金），同案林進福則判7年8月，並當庭諭知兩人限制出境、出海8個月，全案持續上訴審理，由於顏寬恒、林進福兩人限制出境出海期限將於5月10日屆滿，台中高分院5日下午召開訊問庭，檢方認為兩人有逃亡之虞主張延長，不過顏寬恒辯護律師回應，顏寬恒相信司法會還他清白，沒有逃亡可能，審判長陳玉聰則諭知候核辦，評議後裁定再書面公告。



中時新聞網消息，顏寬恒、林進福112年因涉及貪汙、偽造文書、竊占“國土”等罪，遭台中地檢署起訴，台中地院一審認定顏寬恒貪汙，判7年10月，褫奪公權3年；偽造文書6月可易科罰金。至於林進福貪汙判刑7年8月，台中高分院二審駁回兩人上訴，當庭諭知兩人限制出境、出海8個月。



而禁令將於5月10日屆滿，台中高分院5日下午15時召開訊問庭，顏寬恒與林進福皆未到庭，由律師代為表示意見，檢方說明，顏寬恒、林進福均遭到重判，考量重罪伴隨有逃亡之虞，建請法院延長。



對此，顏寬恒辯護律師吳孟勳強調，顏寬恒於歷次偵查、審理均到庭，相信“最高法院”會還他清白，沒有逃亡理由，不能因為被判刑就推論，且顏寬恒從事，親友都在“國內”，並深耕台中，顯然無可能滯留他國，林進福辯護律師同樣做出相同答辯，審判長諭知候核辦。