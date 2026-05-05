張國清趕赴湖南煙花廠爆炸現場指導救援工作

新華社圖片 中評社北京5月5日電／新華社報導，根據習近平總書記重要指示和李強總理要求，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清代表黨中央、國務院，於5日率有關部門負責同志趕赴湖南長沙瀏陽市指導煙花廠爆炸事故應急救援處置工作。



張國清抵達後立即趕往爆炸事故現場、瀏陽市醫院，向受傷群眾、基層幹部、救援人員傳達習近平總書記重要指示批示精神，轉達習近平總書記關懷牽掛，詳細瞭解人員搜尋、傷員救治等情況，隨後在現場指揮部召開會議，研究部署進一步做好救援救治、安撫善後、事故調查等工作。他表示，習近平總書記反復叮囑要把保障人民群眾生命財產安全放在第一位，對抓緊搜尋失聯人員、全力救治傷員、妥善做好善後、盡快查明事故原因、抓好重點行業領域風險隱患排查整治、加強公共安全管理等作出重要指示。李強總理作出批示，要求抓緊核清人數，全力救治傷員，科學組織搜救，嚴防次生災害，妥善做好善後工作，盡快查明事故原因。湖南省和各地各有關方面要堅決貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神和李強總理要求，深刻汲取教訓，盯緊壓實安全生產責任，扎實開展重點行業領域風險隱患排查整治，確保人民群眾生命財產安全。



張國清強調，要全力搜救失聯人員，調集專業力量科學搜救，核清傷亡及失聯人員，確保不落一人，嚴防次生傷亡。要調集高水平醫療力量和資源，全力救治傷員，全力減少因傷致殘。要“一對一”耐心細致做好遇難人員家屬安撫和善後等工作。要成立國務院事故調查組，按照“四不放過”原則查清查透事故原因和責任，加強行刑銜接，嚴肅追責問責。要深入推進煙花爆竹和危化品行業“打非治違”，嚴厲打擊超人數、超藥量、超許可範圍、超設計產能和擅自改變工房用途、改變生產工藝等行為。各地各有關方面要切實引以為戒、舉一反三，提高排查整治質效，絕不能“以罰代管”。對各級監管部門簡單“以罰代管”的，要倒查追責。要完善隱患判定標準，增強重點行業領域風險隱患排查的專業性和穿透力，堅決防範遏制重特大事故發生。