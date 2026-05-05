楊照批賴清德訪史國：不能這樣偷渡出境！

中評社台北5月5日電／台灣作家楊照今（6）日於《世界一把抓》節目中批，這趟賴清德出訪史瓦帝尼固然是外交戰中的一次突破，但更值得討論的是，“我們的‘總統’可以，或者是不可以用這種方式離開台灣？”



楊照表示，外界多將此事視為“成功的秘密外交行程”，但“總統”在未公開行程下搭乘他國外交專機離境，是否有明確法源、程序與問責機制，反而較少被討論。他認為，最高權力者的公共行為必須能被檢驗，包括行程如何決定、誰應知情、搭乘何種交通工具、費用與安全責任如何處理等。



楊照說，如“行政院長”卓榮泰先前赴日看球，政治人物的外出行程一旦涉及公權力與公共資源，就會被追問是否透明、能否問責。秘密外交或許有其必要性，但保密不能取代制度規範；若未來“總統”搭乘企業家私人專機、其他國家外交專機，甚至在未被掌握的情況下前往第三地，責任歸屬可能出現漏洞。



楊照稱，因此，即便基於外交保密需求，也應建立某種可受監督的制度，例如讓特定“憲政”機關或“立法院”相關人士在保密條件下掌握行程，“這整件事情到底誰知道？決定誰知道的規範、來源是什麼？”



楊照表示，賴清德此次訪問史瓦帝尼，或許可被視為對外交阻撓的反制，但若從開拓台灣國際空間來看，意義未必如官方宣傳般重大；真正應被追問的，是“總統”秘密出境是否已有制度規範，“這件事情非同小可，‘總統’不能夠這樣偷渡出境。”