美防長強硬批伊朗航道武器化　軍方：尚未破局

中評社香港5月5日電／美國國防部長赫格塞思(Pete Hegseth)與參謀聯席主席凱恩(Dan Caine)週二的共同記者會表示，儘管伊朗近期持續發動攻擊，美伊之間的停火協議仍然有效，美軍目前的行動以維持航道安全為主，並未擴大為全面戰爭。



中時新聞網報道，赫格塞思在記者會上強調，美國在這場爭端中是優勢的一方。他說：“他們說他們控制海峽。但他們並沒有”、“伊朗有能力達成協議，但我們透過‘自由計畫’（Project Freedom）表明，他們無法控制海峽。我們知道，伊朗對我們的封鎖有效感到尷尬，因為我們能夠讓船隻通過，我們將幫助世界各國的船隻通過。”



他並強調該行動屬於防禦性質，“不涉及進入伊朗領空或領海，我們不想打仗。”然後，他批評伊朗“將關鍵航道武器化”，形容相關行為如同“國際勒索”，並呼籲伊朗停止幹擾國際航運。



到了美軍參謀長聯席會議主席凱恩的發言，他則從軍事情勢角度說明，解釋即使前幾天有武裝衝突，但是目前海峽局勢已進入“相對平靜”階段。



凱恩指出，美軍已部署超過100架軍機進行全天候巡邏，確保區域安全。他表示，自停火宣布以來，伊朗已對商船開火9次、扣押2艘貨輪，並對美軍發動十多次攻擊，但這些行動“尚未達到重大作戰行動的程度”，因此仍未構成停火破裂。



他也透露，目前波斯灣仍有超過1550艘船隻、約22500名船員受到影響，顯示航運壓力依然存在。



輪到赫格塞思說話時，他表示美軍目前仍“嚴陣以待”，必要時將採取行動保護人員與船隻安全。不過他強調，“自由計畫”只是暫時措施，最終希望由其他國家共同承擔維護海峽安全的責任。



他指出，美軍近日已成功護送兩艘商船通過海峽，證明航道仍可安全運作，並稱美方正與數百艘船隻保持聯繫，協助其脫離危險區域。



可以注意到，美國國防部長赫格塞思與參謀長聯席主席凱恩，在同場簡報中呈現出明顯的語氣差異。赫格塞思以較強烈的政治語言，指控伊朗行為具有侵略性。相較之下，凱恩則以軍事專業角度出發，指出相關行動尚未達到“重大作戰”門檻，並表示目前海峽“相對平靜”，顯然避免再把局勢上升。



整體而言，美方釋出訊號顯示，儘管伊朗持續進行低強度軍事行動，華府仍試圖將局勢控制在停火框架內，避免衝突進一步升級。