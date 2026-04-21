快評：“鄭麗文路線”初試啼聲　經得起考驗

近期國民黨內親美派合流，衝擊“鄭麗文路線”。(中評社資料相) 中評社快評／國民黨主席鄭麗文4月率團訪問大陸之後，“鄭麗文路線”快速成形。國民黨副主席張榮恭、蕭旭岑，國民黨政策會副執行長、前國安會副秘書長楊永明等相繼肯定、說明這條路線，鄭麗文自評這條路線在藍營內部取得壓倒性支持。



4月12日，鄭麗文結束訪問大陸返回台灣。4月13日，張榮恭受訪表示，鄭麗文的政治路線就是兩岸和平，概括來說就是“和平興台”，脫離“抗中保台”。兩岸同根同源，人民和諧相處，兩岸和平一定可以達成。



4月14日，蕭旭岑接受網路節目訪問時表示，國民黨“鄭麗文路線”已確立，鄭麗文為國民黨、為台灣立足，走出一條新的路線，這條路線能讓藍營候選人有更強的論述底氣，更有助於反擊民進黨的“抗中保台”，有助國民黨在2028重返執政。



楊永明5日發表文章指出，“鄭麗文路線”有三個重點，其一是將兩岸和平與台海安全視為最高價值；其二是主張維持現狀、反對戰爭，具體基礎是“九二共識”與“反對台獨”；其三是堅持和平、勇往直前，對來自民進黨的抹紅抹黑正面迎戰，不閃躲、不退縮。



4月12日大陸在鄭麗文返台當天宣佈十項對台利多，是對“鄭麗文路線”推動兩岸和平的積極回應。近日國民黨內因軍購預算出現路線之爭，親美派不斷發起挑戰，但無法動搖鄭麗文及國民黨中央的立場。



“鄭麗文路線”主張透過對話機制化來尋求兩岸共贏的局面，有助兩岸緊張關係降溫。這條路線是台海和平與兩岸關係正常化的契機，是台灣新選項。“鄭麗文路線”初試啼聲，即遭親美派合流夾擊，但經得起考驗。