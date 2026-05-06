】 【打 印】 
南部戰區空軍某部組織飛行訓練
http://www.CRNTT.com   2026-05-06 06:26:44
　　中評社北京5月6日電／春日，南部戰區空軍某部組織飛行訓練。

　　來源：中國軍網-解放軍報

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：