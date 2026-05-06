極地極端天氣氣候事件異常性增強

中評社香港5月6日電／作為全球氣候變化的“敏感區”和“放大器”，南北極的氣候變化廣受關注。近日中國氣象局發布的2025年《極地氣候變化年報》顯示，2025年極地氣候狀況呈現北極持續顯著增暖、南北極海冰繼續處於低位、極端天氣氣候事件異常性增強、南北極臭氧變化明顯分化等特點。



據人民日報報導，年報顯示，北極持續顯著增暖，南極總體偏暖。



巴倫支海周邊是北極主要增溫區。北極年平均氣溫為零下6.40攝氏度，較常年偏高1.14攝氏度，四季均偏暖，其中冬季和秋季尤為明顯，分別偏高2.13攝氏度和1.78攝氏度。北冰洋海表溫度整體偏暖，8月達到歷史第二高位，其中喀拉海區域創歷史最高。



南極方面，溫度季節差異明顯。南極年平均氣溫為零下31.29攝氏度，較常年偏高0.55攝氏度；春、夏、秋三季偏暖，其中春季偏高2.14攝氏度，冬季偏冷0.63攝氏度。



“監測分析顯示，2025年北極年平均海冰範圍刷新1979年有衛星觀測以來最低紀錄，年度最大海冰範圍創47年來新低，這是本年度極地氣候監測中最值得關注的信號之一。”中國氣象局科技司司長曾沁說，南極海冰年平均範圍、年度最小範圍和年度最大範圍均為1979年以來第三低值。



極地極端天氣氣候事件異常性更加顯著。



監測結果顯示，2025年5月，大範圍熱浪影響格陵蘭，造成冰蓋表面異常消融，消融速率達到歷史同期的17倍；2025年10月12日，南極中山站發生罕見降雨。



“這些事件表明，極地變化不僅體現在長期趨勢上，也正表現為更加異常的極端事件。”曾沁說。



就南極中山站於2025年10月發生的罕見降雨事件，中國氣象科學研究院全球變化與極地研究所所長丁明虎表示，總的來講，南極降雨比較少，主要發生在南極半島地區，東南極冰蓋幾乎不會發生降雨事件。自1990年建站以來，位於東南極冰蓋的南極中山站35年共發生過19次降雨或者雨夾雪事件，其中3次就發生在2025年，甚至有一次降雨發生在10月份，這是建站以來的第一次，這預示著東南極地區的極端事件可能正在變強變多。



“如果降雨增多，對於冰蓋的穩定性、南極生物多樣性都是不利的。”丁明虎說。



年報顯示，南北極臭氧變化明顯分化。南極臭氧洞明顯緩和，最大單日覆蓋面積約2286萬平方公里，為歷史第五小值，並較常年提前約3周關閉。但北極臭氧明顯減少，2025年3月臭氧總量大幅偏低，與2024年同期形成鮮明反差。



此外，極地主要溫室氣體濃度持續上升。監測顯示，南北極二氧化碳、甲烷、氧化亞氮和六氟化硫4種主要溫室氣體濃度較上年均有升高。



“極地升溫、海冰減少、冰蓋消融和臭氧變化，會通過大氣環流、海洋環流、輻射收支和海平面變化，對全球氣候系統產生深遠影響。”曾沁說。