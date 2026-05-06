創造歷史！中國男冰獲世錦賽甲級B組亞軍

5月5日，中國隊球員在賽後慶祝勝利。（圖源新華社） 中評社香港5月6日電／在5日進行的2026年國際冰聯男子冰球世錦賽甲級B組最後一輪比賽中，東道主中國隊在點球大戰中以3：2（總比分4：3）戰勝愛沙尼亞隊，獲得銀牌。這是自2001年國際冰聯施行新的分級賽制以來，中國男冰在世錦賽上取得的歷史最好成績。



據新華社報導，本場賽前，羅馬尼亞隊以4：1戰勝韓國隊，使中國隊從積分榜第三位暫時滑落至第四位。此役，中國隊唯有擊敗已提前一輪鎖定冠軍的愛沙尼亞隊，才能躋身領獎台。



比賽開始後，中國隊迅速進入狀態。首節第五分鐘，主力前鋒侯宇陽為中國隊先下一城。隨後，於紀龍在一次以多打少的進攻中再下一城，幫助中國隊以2：0結束首節。第二節開場僅兩分鐘，侯宇陽二度建功。隨後，愛沙尼亞隊扳回一分。第三節，愛沙尼亞隊連入兩球，雙方常規時間戰平。



加時賽，雙方也未分出勝負。最終，中國隊在點球大戰中以3：2勝出，從而以總比分4：3鎖定勝局。



當日另一場比賽中，西班牙隊以4：0擊敗荷蘭隊，收穫本屆賽事唯一一場勝利。按照積分排名，羅馬尼亞隊獲得銅牌。



頒獎儀式上，中國隊王浩西榮膺賽會最佳後衛。效力於加拿大安大略冰球聯盟的他在賽後表示，這是自己首次代表中國隊參加世錦賽，感受格外不同。“能夠在主場作戰，並幫助球隊奪得銀牌、創造歷史，我感到非常自豪，也十分珍惜每一次上場機會。”



侯宇陽憑借7球5助攻的出色表現，領跑得分榜，並當選為賽會中國隊最佳球員。談及本屆世錦賽的發揮，他表示這並非“突然爆發”，而是“水到渠成”。“經過一個賽季的歷練，加上國家隊很早就開始為世錦賽做準備，這次（發揮得好）也是對自身訓練水平的一次檢驗。”



回顧中國男冰近年表現，球隊曾長期徘徊在世錦賽乙級組別參賽，2022年奪得乙級A組冠軍實現升組後，隊伍在2023年獲得甲級B組季軍。此後兩年，中國隊均位列該組第四。本屆賽事奪得亞軍，標誌著球隊實現新的突破。

