萬億賽道存隱憂　具身智能安全難題怎麼破

具身智能是融合人工智能與機器人、“十五五”重點發展的未來產業。(資料相) 中評社香港5月6日電／“五一”假期期間，機器人、機器狗等各類具身智能設備頻頻亮相多地景區、商場，展現出產業蓬勃發展的勢頭。然而，熱鬧的場景背後，安全隱患也悄然浮現。不久前在四川成都舉行的第八屆C3安全大會上，一款商用機器狗被網絡非接觸手段劫持的演示場景，為這一新興產業敲響了安全警鐘。



經濟參考報報導，靜默開啟高清攝像頭、采集信息並實時回傳；突然對假人模型發起攻擊，輕鬆撞倒兒童和成人模特；毫無征兆地倒地抽搐、再也無法喚醒……這一幕幕演示，直觀暴露了具身智能設備失控後的潛在風險。



艾瑞咨詢發布的相關研報顯示，當前具身智能處於未來10年指數級增長的前夜，2025年全球市場規模達192億元，未來五年復合增長率達73%，預計十年左右將形成萬億級市場需求。國務院發展研究中心發布的《中國發展報告2025》預測，中國具身智能市場規模2035年將突破萬億元。



產業爆發式增長的背後，安全隱患也隨之凸顯。“過去，網絡安全主要發生在虛擬空間，比如數據洩露、系統被攻擊、服務中斷等。但當智能體開始具備‘手和腳’，一旦系統失控，其影響將不再局限於信息層面，而是可能直接作用於現實世界。”360集團創始人周鴻禕表示，從這個意義上講，具身智能安全問題的本質是把“代碼漏洞”轉化為“物理破壞力”，安全問題的性質已經從“數據安全”升級為“生產安全”和“生命安全”。



“目前我國具身智能產業的突出問題仍是‘軀體強、大腦弱’，儘管在實驗室環境中表現優異，但進入真實世界後，面對各類突發情況的應對能力仍顯不足。”中國電子技術標準化研究院高級工程師李斌斌表示，我國具身智能開源模型在國際評測榜單中位居前列，其核心優勢在於依托完備的工業體系和豐富的應用場景，能夠為具身智能提供真實、多元的訓練環境與數據支撐。



天眼查數據顯示，據不完全統計，今年以來，國內具身智能相關企業共發生70餘起融資事件，比去年同期增長279%。其中已披露具體金額的融資合計約174億元，另有多起未明確具體金額的融資事件。從融資資金用途來看，主要集中在具身智能核心技術研發、人形機器人研製、核心零部件攻關以及行業場景應用落地等方面，未明確提及用於安全投入。



面對日益突出的安全風險，多方力量正協同發力，探索構建全鏈條安全防護體系。今年2月，《人形機器人與具身智能標準體系（2026版）》正式發布，標誌著我國具身智能產業進入規範化發展新階段。李斌斌透露，中國電子技術標準化研究院正聚焦具身智能數據質量、可信賴等方向，加快推進相關國家標準研製和第三方評測能力建設。“建議持續加大共性技術研發和基礎數據建設，深度挖掘高價值應用場景，建立覆蓋全生命周期的安全治理機制，產學研用共同合作，推動具身智能產業高質量發展。”李斌斌說。

