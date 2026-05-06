富權：游盈隆將“燙手山芋”扔給陸委會？

中評社香港5月6日電／澳門新華澳報6日發表富權文章：游盈隆將“燙手山芋”扔給陸委會？以下為文章內容。



台灣地區“中選會”新任主委游盈隆，在就職記者會上指出，現階段以“國籍法”處理陸配參政權屬“牽強且具高度爭議”之後，“內政部”仍然強調必須適用“國籍法”的相關規定，而陸委會則公布“陸配入籍滿十年”的認定標準。對此，游盈隆於五月三日接受媒體專訪時表示，會不會產生爭議，要由陸委會承擔責任，自己只是善意提醒當局要注意問題，在野時充滿理想，但“務實的理想主義者”才是人民期待的主政者。



表面上看，游盈隆此語完全符合台灣地區“憲法”及其“增修條文”的“國家定位”，及《兩岸關係條例》對兩岸事務主管機關的指定，這當然也契合游盈隆本人也曾出任過陸委會副主委，對陸委會的定位及職能的精準認知。只不過是，“今時唔同往日”，當今的陸委會，正在忠實執行《兩岸關係條例》與必須奉行賴清德“抗中保台”政策之間“掙扎”，在“陸配參政權”議題上已經背離“憲法”及其“增修條文”，以及《兩岸關係條例》的“一國兩區”定位，趨向於“新兩國論”。游盈隆聲稱“陸配參政權議題”應由陸委會“承擔責任”，表面上是合規合法，也有其道理，更是尊重陸委會職權的做法，但在客觀上，卻等於是將陸委會推上火堆上燒烤，迫使陸委會進一步向賴清德“抗中保台”的方向傾斜。實際上，解決此問題的根本方法，應是趁著在野黨掌握“立法院”多數議席，搶在“九合一”選舉進行領表登記作業之前修訂《兩岸關係條例》有關“陸配參政權”的規定，為陸配參選“解鎖”。而寄望於陸委會“承擔責任”，無疑是“問尼姑攞髻”。



誠然，游盈隆本來的思路是正確的。依據“憲法”及其“增修條文”，以及《兩岸人民關係條例》，兩岸關係並非“國與國”的關係，而是“一個中國，兩個地區”的定位。在此架構下，大陸人民被定義為“大陸地區人民”，而非“外國人”。因此，陸配參政權的法律規範的重點，應是在於“戶籍”的遷移與取得，而非“國籍”的歸化。實際上，依據《兩岸關係條例》及其相關規定，陸配在台灣設籍滿十年之後，即取得“台灣地區人民”身份，依法享有選舉、罷免、創制、復決及應考試、服公職之權。陸配要取得參選資格，在法理上只需放棄在大陸的“戶籍”，而非“國籍”。在過去，即使是在陳水扁、蔡英文當政時，都未曾對此規定提出任何異議。

