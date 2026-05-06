香港20大屋苑近九成估價上調

數據顯示，5月香港二手物業的銀行估價整體繼續上升。(資料相) 中評社香港5月6日電／28Hse最新追蹤的20個指標屋苑＊數據顯示，5月香港二手物業的銀行估價整體繼續上升。大型單位有17個屋苑估價按月上升，中型單位則有18個。



滙豐銀行估價模型顯示，荔枝角碧海藍天的估價升幅最大，大型及中型單位按月分別上升7.20%及7.06%。

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5月大型單位估價普遍向上，20個指標屋苑中有17個錄得升幅，介乎0.50%至7.20%。藍田麗港城及堅尼地城寶翠園估價維持不變，南區海怡半島則微跌0.14%。



升幅居首的是荔枝角碧海藍天。以5座30樓H室為例，實用面積581平方呎，本月滙豐估價為1，012萬元，較上月增加68萬元，升幅7.20%。



同一單位中銀估價為996萬元，按月升4.08%；28Hse估價則為991.4萬元，按月升1.84%。



升幅第二位是九龍灣德福花園。以K座20樓1室為例，實用面積587平方呎，滙豐估價由4月的775萬元升至本月的826萬元，按月升6.58%。



中銀及28Hse對同一單位的估價分別為741萬元及683.2萬元，按月升3.49%及1.21%。



然而，南區海怡半島估價則逆市下跌。估價單位為3期17座（美暉閣）16樓E室，實用面積871平方呎，滙豐本月估值1，397萬元，按月減少2萬元，微跌0.14%。



但中銀及28Hse對同一單位的估價則上升，分別報1，501萬及1，425萬元，按月上升4.02%及1.75%。



5月中型單位的走勢與大型單位大致相同，20個指標屋苑中有18個錄得升幅，介乎0.53%至7.06%。藍田麗港城估價持平，南區海怡半島同樣微跌0.12%。



升幅最大的同樣是荔枝角碧海藍天。3座39樓C室，實用面積503平方呎，5月滙豐估價為879萬元，較上月增加58萬元，按月升7.06%。



中銀及28Hse對該單位估價分別為837萬元及812.7萬元，按月升3.98%及2.85%。



升幅第二位仍是九龍灣德福花園。以N座23樓2室為例，實用面積494平方呎，滙豐估價由4月的625萬元升至本月的667萬元，按月升6.72%。



中銀及28Hse估價分別為644萬元及575.5萬元，按月升3.54%及1.88%。



南區海怡半島估價逆市下跌。參考實用面積513平方呎的4期禦庭園禦柳居（25座）28樓A室，滙豐本月估值814萬元，比上月減少1萬元，微跌0.12%。



相反，中銀及28Hse估價雙雙上升，分別報808萬及731.1萬元，按月上升4.12%及0.95%。



整體而言，5月20個指標屋苑的估價普遍較上月上升，反映銀行對二手住宅的估值取態較上月略為正面，主要受以下因素帶動。



4月多個新盤先後登場，銷情普遍不俗。當中包括海瑅灣I及首岸第1期的首輪銷售、柏傲莊III的次輪銷售，以及DOUBLE COAST III於4月10日及16日的兩輪銷售。上述項目至少售出九成單位，部分更全數沽清。新盤接連錄得理想銷情，顯示市場購買力尚算充裕，置業氣氛亦見回穩。

