朝鮮新版憲法：設領土條款 刪統一表述

中評社香港5月6日電／韓聯社據南韓政府6日面向媒體記者公佈的朝鮮新版“憲法”全文，朝鮮在憲法中新設領土條款，並刪除“祖國統一”相關表述，可見新版憲法反映了朝鮮國務委員會委員長金正恩提出的“兩國論”路線。



韓政府當天在中央政府首爾辦公樓舉行媒體座談會，並公佈朝鮮新版憲法。新版憲法從序言和正文中全面刪除“北半部”“祖國統一”“社會主義完全勝利”等與民族、統一相關的表述。



金正恩于2023年底宣佈韓朝是“敵對的兩個國家關係”，並於2024年1月宣稱將修憲從新規定領土。據此，朝方在新版憲法中新設條款規定領土範圍，稱“朝鮮領土包括北部與中華人民共和國和俄羅斯聯邦、南部與大韓民國接壤的領土，以及基於此劃設的領海和領空”。



引人關注的是，新版憲法並未寫入將韓方定性為“敵對國”的內容，修改前明文規定的“帝國主義侵略者”“解放被壓榨剝削的人民”“海內外敵對分子搞破壞的陰謀”等充滿敵意的表述也消失不見。



國務委員會委員長的權力和地位得到大幅強化。在國家機關權力排位順序中，國務委委員長居首，憲法將其定義為“國家首腦”。在朝鮮憲法中，國務委委員長的排位先於最高人民會議尚屬首次。序言中，“金日成—金正日主義”被刪，金正恩的執政理念“人民大眾第一主義”被寫入。憲法還首次明確，國務委員會委員長擁有對核武裝力量的指揮權。



憲法還刪除“免費醫療”“無稅之國”等不切實際的福利條款，並在優撫對象中新增“海外軍事作戰參戰烈士”。



韓聯社報道，專家們分析認為，從朝鮮新版憲法的內容看，朝鮮想要凸顯“正常國家”的形象。朝鮮政治問題專家、首爾大學教授李貞澈評價認為，新版憲法新設規定領土範圍的條款，並強化國家屬性相關表述，但未出現敵對關係或交戰國關係等界定。據此判斷，該憲法有望成為韓朝走向和平共處的一種制度性基礎。