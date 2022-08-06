編譯：安全與經濟均進入“會員制”時代

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）最新公開的霍爾木茲海峽控制地圖。（圖源：2026年5月4日梅爾通訊社畫面截圖，《東亞日報》轉載） 中評社首爾5月13日電（記者 崔銀珍編譯）韓國首爾大學政治外交學系教授全在晟在日前發表於《東亞日報》的專欄中指出，伊朗戰爭所引發的衝擊顯示，國際秩序正加速走向碎片化，基礎設施與安全保障的“收費化”也逐漸成為大勢。他認為，美國如今正轉向只向能夠為其戰略利益作出貢獻的國家開放“俱樂部”資源，韓國也不能再停留於“應站在哪一邊”的舊式二分法之中，而應進一步成長為在產業、供應鏈與安全領域能夠主動生產公共產品的國家。以下為專欄全文編譯：



伊朗引發的軍事與經濟緊張將以何種方式收場，至今仍在迷霧之中。美國與伊朗都清楚，難以承受滑向全面戰爭的擴戰代價，因此通過斡旋或有限協議換取一段暫時的緩和期的可能性較大。然而，我們真正需要關注的，並不只是是否終戰。更重要的是，美伊戰爭之前與之後的國際政治，已不可能相同。此次衝突發出的，正是一記決定性的警訊：過去數十年來由美國提供的國際公共產品，今後已無法再被穩定供給。



長期以來，霍爾木茲海峽的安全通行一直是世界經濟得以運轉的基本前提。中東能源能夠流向全球、全球供應鏈能夠維持，依賴的正是由美國獨自承擔成本的“海上交通線安全”這一公共產品。所謂公共產品，是指任何人都可以使用，且一人的消費並不剝奪他人的使用機會。然而，這次事態表明，僅憑美國壓倒性的霸權，已難以繼續維繫這一公共產品。



更令人擔憂的是，美國自身正開始將這一公共產品重新定義為“俱樂部產品”（Club Good）。所謂俱樂部產品，是指衹有繳納會費的成員才能享受其利益的產品。如今，美國已不再將安全、全球定位系統（GPS）、海底電纜、尖端半導體供應鏈以及環球銀行金融電信協會（SWIFT）結算網絡等視為普遍性價值。衹有那些能夠為美國戰略利益作出貢獻的國家，才會被邀請進入俱樂部；否則，要麼被排除在外，要麼必須付出高昂成本。國際政治已進入這樣一個交易時代。



這種變化，並非單純的政策轉向，而是出自美國深層的國內政治危機。過去數十年的全球化，使收益更多集中於大城市精英以及金融、技術資本，而製造業工人和地方基層群體則被邊緣化。所謂“全球化失敗者”的憤怒，最終成為以特朗普主義為代表的民粹主義的社會基礎。



當民主國家無法解決內部不平等與產業空心化問題時，選民反而選擇對自由主義國際秩序持敵意的政權，由此產生了一種悖論性的結果。那些打著代表民眾不滿旗號上台的人，將提供國際公共產品視為國富外流，並以徹底交易化的視角處理同盟關係。民主制度反而解構自由主義國際秩序——這一結構性矛盾，已成為短期內難以化解的國際政治新常量。

