編譯：伊朗戰爭敲警鐘 朝鮮半島需危機管理

朝鮮國務委員長金正恩上月19日與女兒一同觀看搭載集束彈頭的導彈試射。（圖源：朝中社，《中央日報》轉載） 中評社首爾5月14日電（記者 崔銀珍編譯）韓國核政策學會會長田奉根日前在韓國《中央日報》的專欄中指出，伊朗戰爭既顯示出國際秩序正進一步滑向弱肉強食的現實，也可能成為朝鮮更加強化核保有必要性與正當性認知的契機。他認為，朝鮮很可能以此為鑒，進一步加快核武力建設，並提高危機情況下動用核武器的可能性；他並強調，韓國也不能再停留於“盡早實現完全無核化”的原則性目標，而應盡快轉向以朝核凍結、危機管理與韓朝和平共存為重點的現實性對朝戰略。以下為專欄全文編譯：



國際社會如今正步入一個無序、戰爭、各自圖存與核擴散並行的時代。在秩序空位期的國際社會中，強國割據的“動物王國”式圖景正在浮現，國際規範也逐漸被弱肉強食的法則所取代。俄羅斯於2022年無正當性地入侵烏克蘭，以及美國近期對伊朗發動攻擊，正暴露出這種實力政治的真實面貌。這與2500年前修昔底德所概括的時代並無太大差別——“強國做其所能做之事，弱國受其所必須受之事”。



發生在歐亞大陸另一端的伊朗戰爭，乍看之下似乎與我們相距甚遠。然而，在整個地球已連結為同一地緣政治空間的今天，這場戰爭對韓國與朝鮮而言都絕非他人之事。尤其是韓朝彼此之間，本身就處於不亞於美伊、以伊關係的零和競爭格局之中；與此同時，韓朝又分別同伊朗戰爭的一方當事者美國構成同盟與敵對關係。可以想見，韓朝雙方都在密切分析伊朗戰爭的起因與過程、美國的軍事行動、伊朗的應對以及中國與俄羅斯的介入，並各自從中尋找教訓與反面啟示。



——戰爭風險升高的朝鮮半島



朝鮮半島爆發戰爭的風險絕不低於中東。曾任白宮國家安全事務助理的茲比格涅夫·布熱津斯基在《大棋局》中，將烏克蘭與朝鮮半島列為強國地緣政治與地緣經濟利益相互碰撞、可能引發戰爭的“地緣政治支軸”。美國總統喬治·W·布什在2002年曾將伊朗、伊拉克與朝鮮列為威脅美國安全的“邪惡軸心”。2016年末，時任美國總統奧巴馬也曾警告當時的當選總統特朗普，朝核問題將是下屆政府最緊迫的國家安全威脅。正因如此，許多專家將朝鮮半島視為下一場戰爭的引爆點，也並不令人意外。



朝鮮很可能會從伊朗戰爭中得出的第一項“教訓”，就是核武力的必要性與正當性。朝鮮會認為，伊朗雖是地區強國，卻因沒有核武器而在面對美國與以色列攻擊時束手無策。朝鮮同樣認為，烏克蘭也是因為沒有核武器，才會單方面遭受俄羅斯侵略；而北約之所以避免直接參戰，也正是出於對俄羅斯核武器的顧忌。在這種認知之下，朝鮮無核化很可能會成為更加不現實的目標。

