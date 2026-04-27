編譯：以、伊、朝的擁核路徑有何不同？

朝鮮在平壤金日成廣場舉行的“抗日遊擊隊創建90週年閱兵式”上公開的洲際彈道導彈“火星炮-17”型。（圖源：朝中社，《朝鮮日報》轉載） 中評社首爾5月9日電（記者 崔銀珍編譯）韓國淑明女子大學講席教授、前國家安保戰略研究院院長南成旭在5月6日發表於《朝鮮日報》的專欄中指出，伊朗戰爭顯示出，圍繞擁核與無核化的博弈本質上是一場長期鬥爭，而朝鮮則已越過無核化的“黃金時間”，進入事實上難以逆轉的階段。他認為，朝鮮的“核列車”早已啟動，若當前趨勢持續下去，未來5年其核武規模可能進入世界前列，並逼近印度等擁核國家的水平。以下為專欄全文編譯：



1960年12月18日，世界媒體一致發出特別報導。報導稱，中東一個小國正在研發核武器，並直接點名“以色列”。刊載蘇聯偵察機拍攝的迪莫納現場照片的新聞迅速擴散。蘇聯外交部長訪問美國華盛頓，施壓要求解決事態。以色列總理本-古裡安辯稱，“正在內蓋夫沙漠建設的研究用反應堆，僅用於和平目的”。



兩年爭議之後，美國總統約翰·F·肯尼迪將以色列核開發總負責人西蒙·佩雷斯召至白宮，開門見山地問：“以色列的意圖究竟是什麼？”佩雷斯回答說：“我可以明確地告訴您，我們絕不會成為中東第一個使用核武器的一方。”肯尼迪或許認為事已至此，或許是面對強大的猶太游說力量而選擇了妥協，並未多說什麼便結束了會談。佩雷斯既不否認、也不確認核武存在的“核模糊”（NCND）戰略，此後成為以色列核政策的基本路線。



佩雷斯判斷，以色列擁有不對稱核力量之後，阿拉伯國家便難以發動全面戰爭。他以“在以色列這片沙漠土地上，核電站是必需的”為由加以說服。摩薩德等情報機構顧慮蘇聯介入而持反對態度；科學界則以缺乏源頭技術為由加以否定，官僚體系也以所需財源巨大為由表示反對。本-古裡安總理最終接受了這位年輕核先驅的判斷。至1966年，中東地區第一個核國家終於誕生。



伊朗對特拉維夫推進核開發表現出高度敏感。伊朗開始研究鈾濃縮技術，並於1970年加入《不擴散核武器條約》（NPT）。巴列維王朝在奉行親西方政策的同時，也曾與美國就和平利用核能問題展開磋商。伊朗核開發的第一顆種子，正是1979年的伊朗革命。巴列維王朝垮台、哈梅內伊領導的反西方政府上台後，與美國的合作隨之中斷。



1980年起，伊朗與薩達姆·侯賽因治下的伊拉克進行了長達八年的戰爭，這成為伊朗核開發的重要開端。戰後，1989年成為第二代領導人的阿里·哈梅內伊堅持認為，“在國際社會中，伊朗沒有朋友”，由此對核問題愈發執著。與此同時，以摧毀伊朗神權體制為國家目標的以色列，其核能力本身也進一步刺激了伊朗發展核項目。伊朗不斷批評美國、以色列以及國際原子能機構（IAEA）實行雙重標準。進入2000年代後，隨著伊朗突破20%濃縮鈾這一“紅線”，國際社會隨即展開推動其無核化的努力。2015年，包括美國在內的六國與伊朗最終就“聯合全面行動計劃”（JCPOA）達成歷史性核協議，其中包括在15年內禁止伊朗進行鈾濃縮。

