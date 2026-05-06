香港樓市一手熱鬧　3新盤對壘搶客

中評社香港5月6日電／本周六將有3個全新盤同步推售，共涉398夥。其中新鴻基地產（016）旗下荃灣「形瑨」昨加推2號價單共110夥，包括30夥一房及80夥兩房，扣除最高15％折扣優惠後，折實價468．77萬至761．68萬元，折實呎價16，299至18，578元，折實平均呎價17，729元。項目落實周六首輪價單發售154夥，今晚7時截票。



am730報道，新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，「形瑨」截至昨午3點累收逾4，000票，周六發售包括42夥一房及112夥兩房，折實價461．46萬至754．71萬元，折實呎價16，079至18，408元，折實平均呎價17，408元。首輪分兩組銷售，購入2至6夥的買家可優先揀樓。



恒基地產（012）旗下土瓜灣「壹沐」第2期加推3號價單共42夥，恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民稱，包括8夥一房、21夥兩房及13夥三房，折實價502．83萬至1，196．5萬元，折實呎價18，683至23，368元，折實平均呎價21，126元。該盤敲定周六推售158夥，當中150夥價單發售，涵蓋56夥一房、57夥兩房及37夥三房，實用面積265至512方呎；另8夥特色單位則招標出售。



宏安地產（1243）旗下鴨脷洲「PORTO」亦於周六首輪發售86夥，執行董事程德韻指，涵蓋10夥開放式、50夥一房及26夥兩房，扣除最高19．5％樓價折扣及傢俬現金津貼折扣後，折實價483．8萬元起。



另外，恒地牽頭發展的紅磡「首岸」第3期加推2號價單共30夥，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝指，加推包括16夥兩房及14夥三房，折實價733．64萬至1，585．94萬元，折實呎價20，383至22，949元，折實平均呎價21，868元。