李貞秀告“中選會”提假處分　法院裁定駁回

中評社台北5月6日電／民眾黨前“立委”李貞秀不服“中選會”4月15日公告許忠信遞補“立委”，提行政訴訟，控告“中選會”及“立法院”，請求確認公告無效，撤銷公告，並聲請停止執行“中選會”遞補許忠信的行政處分，台北高等行政法院認為，她未循訴願程序，就停止執行也不曾向訴願機關聲請，欠缺權利保護必要，裁定駁回其聲請。可上訴。



中時網消息，李提出聲請主張，民眾黨於2026年4月13日函知“中選會”，她因違反該黨紀律評議裁決準則，經該黨中央評議委員會決議開除黨籍，自“115年”4月13日起喪失黨籍，“中選會”遂於同日函請“立法院”註銷聲請人之“立法委員”名籍，並作成“115年”4月15日中選務字第1150021651號公告全國不分區及僑居國外國民選出之第11屆“立法委員”遞補當選人為許忠信（原處分）。



李不服原處分及“立法院”依據原處分後續作成之“通知聲請人喪失“立法委員”資格”相關“行政行為”，未經訴願，逕提起行政訴訟，併以她擔任“立委”有期限限制，若待本案訴訟確定，任期恐已屆滿，乃有急迫之危害為由，就作成之原處分及相關行政行為，聲請停止執行。



台北高等行政法院認為，李就“中選會”作成之原處分及“相關行政行為”不服，未循訴願程序，就該等處分之停止執行，也不曾向訴願機關聲請，她逕向法院為聲請，顯然欠缺權利保護必要，聲請無理由，應予駁回。可抗告。



此外，李不服遭開除黨籍，向台北地方法院申請“定暫時狀態假處分”，要循“立法院”前院長王金平模式，力拚保留不分區“立委”資格，北院審理中。