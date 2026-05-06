日媒：防衛相小泉為擴大武器銷路搖旗呐喊

中評社香港5月6日電／共同社文章指出，日本政府解禁武器出口後，防衛相小泉進次郎正在為擴大銷路而搖旗呐喊。考慮到加強海洋活動的中國，小泉將目光投向了地處海上通道要衝的東南亞國家。首個案例或將是向菲律賓軍隊出口護衛艦。然而，國內輿論的理解並未得到增進，存在對“和平國家”理念蛻變的擔憂。文章內容如下：



▽歡迎



“在國際局勢日趨緊張之際，日本與菲律賓的雙邊合作變得愈發重要。”小泉5日在菲首都馬尼拉與該國國防部長特奧多羅舉行會談時這樣說。



日本2023年首次向菲律賓交付了1套防空雷達，還通過2025年生效的便於自衛隊與菲軍相互往來的《互惠准入協定》（RAA）等深化了防務合作。



對於在南海主權問題上與中國矛盾尖銳的菲律賓而言，充實防衛裝備是當務之急。日本今年4月宣佈解禁武器出口後，菲方立即表示“歡迎”，並推動了旨在設立工作磋商機制的溝通。



關於出口對象“阿武隈”級護衛艦，菲軍方從運用層面考慮，希望至少獲取3艘。軍方發言人稱這將有助於“加強海洋巡邏能力”，暗示將用於監視中國的動向。



▽不同維度



積極致力於裝備品出口“頂層推銷”的小泉表示“將從加強與印度太平洋地區的盟友與志同道合國家合作的角度出發，推進裝備轉移”，力爭擴大銷路。



其中，印尼和越南對獲取舊護衛艦展示出興趣。在4日的日本與印尼防長會談中，雙方就設立推進裝備合作的工作磋商機制達成了一致。紐西蘭則似乎有意引進最新型護衛艦。



對於日本、英國、意大利共同開發的下一代戰機，加拿大、印度、新加坡等多國抱有興趣。小泉自信地稱，由於武器出口解禁，“討論的品質可提升至與此前不同的維度”。



▽國民理解



另一方面，針對把武器出口當作外交手段的做法，在野黨指出“這恐將損害和平國家的根基”（中道改革聯合幹事長階猛語）。包括中道在內的在野三黨曾要求政府把事前通知國會定為義務，但未能實現。



3月的共同社輿論調查結果顯示，回答稱“不應該允許”出口殺傷性武器的受訪者占56.6%，超過了回答“應該允許”的（占36.9%）。即使在自民黨支持群體中，謹慎派也很多。



首相高市早苗本月4日向媒體指出“日本不擁有航母和轟炸機”，強調是用於專守防衛的裝備品。某前防衛相則警告稱：“在國民的理解尚未跟上的情況下不應急於求成。”（