陳啟宗：亞太會和平 台海不可能有事

香港發展論壇召集人陳啟宗（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月7日電（記者 盧哲）香港發展論壇6日在香港會展中心舉辦“多軸新世界：中美主軸以外的俄羅斯”專題研討會。香港發展論壇召集人陳啟宗在論壇發言時表示，亞太區的將來是和平的，台海絕對沒事。因為“美國不蠢，不會來找事”。



陳啟宗是香港發展論壇召集人、香港明天更好基金執行委員會主席、中美交流基金會和團結香港基金理事會成員。他同時是恒隆集團有限公司榮譽董事長。



在當天的研討會上，陳啟宗在發言中說，美國依然具有實力，以前有說法“東升西降”，“東升”確實有點真實，但“西降”不一定。“歐洲在降，美國降了沒有？科技還是第一，資本市場還是最大。現在他們有些難處，比如製造業空洞化，但未必解決不了。”



他認為，歐洲方面將會經歷極大的結構性改變，不可能照著以往的路走下去。“尤其俄烏戰爭，把歐洲人嚇了個半死”。而中東是世界亂局最嚴重的地方。“不少朋友搬到杜拜去，但杜拜就在一個最不穩定的區域。有幾個搬去的朋友又搬回來了——除了香港，也沒太多地方搬了。所以，香港應該還是好地方，金融那部分，好事還在前面。”



“有人問我亞太區的將來，你知道我用什麼詞說明嗎？和平。”陳啟宗說，“台海絕對沒事，不可能有事。美國經過俄烏戰爭，又經過伊朗的戰爭，它還有能力去打嗎？小國都打不了，還想來跟中國較量？美國人沒那麼蠢，他們明白自己的難處，所以不來就沒事了。”陳啟宗強調，東亞實在沒什麼理由不和平。“我覺得我們非常幸運，住在香港——中國會沒事，香港也會沒事的。這就是我對世界的看法。”





