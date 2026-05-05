吳大輝：中國要堅持經濟與軍事力量崛起統一

清華大學俄羅斯研究院副院長吳大輝（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月7日電（記者 盧哲）“世界打不打，權力在我們的手中。”清華大學俄羅斯研究院副院長吳大輝6日在香港表示，面對多軸新世界，中國的戰略選擇是堅持國家內部發展與國際外部發展的統一；堅持經濟力量崛起與軍事力量崛起的統一；堅持拓展國家利益與承擔國際責任的統一。



香港發展論壇6日在香港會展中心舉辦“多軸新世界：中美主軸以外的俄羅斯”專題研討會。清華大學俄羅斯研究院副院長吳大輝教授擔任主題演講嘉賓。



吳大輝表示，中美互動長期成為世界政治主線。美國的"衰落"是相對的衰落——是因為新興國家、“全球南方”國家快速成長，顯得美國發展不夠。但美國實力依然按照自己的機制在向前推動。即便像特朗普這樣的人執掌國家，依然能讓製造業回歸、資本回歸，依然能正常運轉——這是上百年形成的制度優勢。



吳大輝說，中國現在跟美國處在“錯肩期”。“你讓全世界任何地方任何一個人來說，誰對美國威脅更大，答案一定是中國。你是誰，不取決於你自己，而取決於美國與歐洲把你看成是誰。你不想當老二，但你也沒有能力‘不當世界副班長’。”



“曾在北京香山論壇上，有美國客人跟我們聊，說‘只要台海不動手，世界就沒有大戰’。2022年他們說，如果中國台海動手，世界大戰的可能性是30%；2023年說40%；到2025年說，如果中國台海動手，世界大戰的可能性是100%——所以世界打不打，權力在我們的手中。”吳大輝說。



吳大輝認為，面對多軸新世界，中國的戰略選擇是“四大統一”：堅持國家內部發展與國際外部發展的統一；堅持經濟力量崛起與軍事力量崛起的統一；堅持拓展國家利益與承擔國際責任的統一；堅持逆秩序性成長與合秩序性成長的統一。



吳大輝解析，國家內部治理好了，對外才有力量。而其中在經濟力量崛起與軍事力量崛起的統一方面，他提出兩個反面教材：蘇聯經濟弱、軍事強，解體前在世界老二位置上撐了20年後以失敗告終；日本經濟強、軍事弱，同樣在世界老二的位置上停滯了20年，最後被中國超越。吳大輝強調，企業越大，社會責任越大；國家實力越強，全球安全責任也越大。追求道義本身就是國家利益。



吳大輝還談到，對一個崛起中的大國來說，有三件事最重要：有能力改變能夠改變的一切；有耐心接受尚不能改變的一切；有智慧分清以上兩者。

