談中俄聯合力量 吳大輝：特朗普拆不開

對談環節（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月7日電（記者 盧哲）清華大學俄羅斯研究院副院長吳大輝6日在香港表示，“美國想‘聯俄制華’，但我們從來沒有擔心過這一點”，他強調，中俄聯合力量是歷史形成的，特朗普拆不開。



香港發展論壇6日在香港會展中心舉辦“多軸新世界：中美主軸以外的俄羅斯”專題研討會。清華大學俄羅斯研究院副院長吳大輝教授擔任主題演講嘉賓並參與對談環節，從戰爭與變革的視角，剖析新舊秩序如何深度交織、世界如何逐步邁向多元共治。



吳大輝曾任中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所主任，長期致力於俄羅斯地區政治、外交與安全領域的研究，是內地權威的俄羅斯研究學者，亦是中央對俄關係的重要智囊。



在研討會上，吳大輝談到中俄與美國的關係時說，“美國總統特朗普確實想‘聯俄制華’，但我們從來沒有擔心過這一點。”



吳大輝說，自己曾經和俄羅斯領導層聊過這個話題。對方問：“中俄之間有多少政治、經濟、安全的聯繫機制？你能數得清嗎？”吳大輝說：“我後來真的數了數。中俄之間各種聯繫機制——中央政府的、地方政府的、議會之間的、民間的、行業協會之間的——我們團隊統計了兩個月，有6萬多。”吳大輝認為，“這就是血管。”



吳大輝說，即便到今天，俄羅斯也跟我們強調：中俄之間不結盟，不針對第三方，我們勝似同盟，我們不是同盟。我們兩軍是友軍，不是盟軍。我們各取所需——這是一種自選的戰略協作——靈活，雖然沒有紀律約束，但形成了穩定的機制。



吳大輝認為，在這種大三角關係當中，這種機制性的聯繫，比利益的誘惑更重要。“你難以超越這些東西——每天都在溝通。學者之間能溝通，政府之間就更能溝通。我們絕對相互信任。有任何疑慮都可以去交談。”



吳大輝指出，不是有了信任的基礎才能合作，而應是在不斷的合作當中建立信任。合作越多，信任越多，信任越牢固。“我們總覺得，要先建立一個信任的基礎才能進行合作——錯了。衹有不斷地積少成多，不斷地用小合作聚成大合作，形成穩定的合作機制，信任的機制也就建立起來了。”



吳大輝認為，整個俄羅斯在烏克蘭戰爭之前是親歐的，有一顆歐洲的心。但戰爭一開打，就轉變了。俄羅斯終於相信：他們永遠無法融入歐洲。歐洲統一有三個基礎：一是天主教，二是拉丁文語言的同根性，三是基於古代希臘、羅馬文明的現代西方政治。俄羅斯一樣都不具備。俄羅斯就是被歐洲人看為“歐洲的外省人”“歐洲的鄉下人”。“他們永遠無法融入歐洲，這是烏克蘭戰爭給俄羅斯最深刻的教訓。”



“融入不了歐洲，俄羅斯要單幹嗎？這跟我們的處境是一樣的。”吳大輝指出，這是中俄協作具有長期性、戰略性的底色。“我們都不具備單幹的能力，面對的是美歐軸心。這種聯合力量是歷史形成的，特朗普拆不開。”



吳大輝認為，搞好兩國的關係，要面向未來。“大家看到，霍爾木茲海峽被封之後，我們從俄羅斯進口的原油、進口的天然氣的優勢就顯現出來，還要擴大、增加。我們有穩定的‘大後方’”。



吳大輝說，有人曾經說過，俄羅斯與中國的戰略協作夥伴關係，是所有大國關係中最重要的。只要中俄攜起手來，這個世界就翻不了船。“我認為，到目前為止，這個話依然具有其存在的價值。”

