外交部5月6日例行記者會全文

中評社北京5月6日電／2026年5月6日外交部發言人林劍主持例行記者會：



應吉布提共和國總統蓋萊、烏干達共和國總統穆塞韋尼邀請，國家主席習近平特使、全國人大常委會副委員長洛桑江村將赴吉布提市、坎帕拉出席分別於5月9日、5月12日舉行的吉布提總統蓋萊、烏幹達總統穆塞韋尼就職典禮。



應哥方邀請，國家主席習近平特使、國家國際發展合作署署長陳曉東將赴哥斯達黎加首都聖何塞出席於5月7日至8日舉行的哥斯達黎加總統權力交接儀式。



中阿衛視記者：據報導，今天日本88式導彈首次在“肩並肩”軍演中發射。這是日本首次在境外發射進攻型導彈。請問中方有何評論？



林劍：日本曾對包括菲律賓在內的東南亞國家進行侵略和殖民統治，負有嚴重歷史罪責。在東京審判開庭80周年這一特殊年份，曾經的侵略者不僅未能深刻反省歷史罪行，反而打著所謂“安全合作”幌子向海外派遣軍事力量，發射進攻型導彈。這一動向再次說明，日本右翼勢力正在推動日本加速“再軍事化”進程，不斷突破“專守防衛”和國際法、國內法相關規制，一些政策和行動已經遠遠超出了“自衛”範疇。歷史教育的嚴重欠賬、歷史觀的根本性錯誤，叠加強軍備戰的戰略圖謀，日本“新型軍國主義”成勢為患，威脅地區和平穩定。我們敦促日方深刻反省軍國主義侵略歷史，在軍事安全領域恪守承諾、謹言慎行。



《中國日報》記者：我們注意到，日前賴清德乘坐斯威士蘭飛機偷竄斯，妄談“外交自主”，卻被國際社會和島內民眾諷刺“像個小偷”，“是國際大笑話”。發言人對此有何回應？



林劍：日前，賴清德罔顧各方普遍反對，去程偷偷摸摸鑽進外機，串通斯威士蘭瞞報機上人員信息，靠“騙”溜入。返程，有關國家拒絕飛越，賴清德又偷飛強闖，令人不齒。一去一返、一騙一闖，賴清德無視有關國家領空和主權，冒天下之大不韙，十分危險和瘋狂。賴清德“偷渡式”竄訪恰恰證明“台獨”分裂行徑見不得光，不容於國際社會，都不過是醜聞和鬧劇。



斯威士蘭一些政客受台豢養，為“台獨”提供空間，是逆歷史潮流而動，中方予以強烈譴責。近年來，我們不斷聽到台灣所謂“邦交國”各界民眾關於發展對華關係的強烈呼聲。是認清大勢、順應民意，還是繼續被賴清德之流肆意利用，甘當“撐場面”的政治道具，這些國家的政客應該想想清楚，作出明智抉擇，不要一條道走到黑。



世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。事實一再說明，一個中國原則的共識在國際上深入人心，不可動搖。“台獨”行徑末日窮途，去日無多。賴清德越折騰，越寸步難行。我們敦促“台獨”分裂勢力早日迷途知返，回頭是岸。



法新社記者：王毅外長和伊朗外長今天在北京舉行會談。雙方討論了哪些議題？王毅外長是否敦促伊朗允許船只安全通過霍爾木茲海峽？外交部能否介紹更多信息？



林劍：今天，中共中央政治局委員、外交部長王毅同來訪的伊朗外長阿拉格齊舉行會談，雙方就雙邊關係和共同關心的國際和地區問題交換了意見。我們會盡快發布消息，你可以保持關注。



北京廣電記者：我們注意到，最新統計顯示，剛剛過去的“五一”假期，中國全社會跨區域人員流動量預計超15億人次，日均超3億人次，比去年同期日均增長4%，酒店團購銷售額同比增長86%，電影票房突破7.5億元。其中入境游迎來爆發式增長，越來越多的遊客選擇來華入境游。有觀點認為，中國“五一”假日經濟的亮眼表現正是中國經濟整體強勁的縮影。請問發言人對此有何評論？



林劍：今年“五一”假期，相信在座不少中外記者朋友們都到中國各地去旅遊休閑，感受火熱的假日經濟。你剛才提到的這些數據，反映出中國經濟發展的強勁韌性與內需市場的巨大潛力。我們也注意到，越來越多的外國遊客選擇利用“五一”假期打卡中國深度游，沉浸式體驗“中國式安全感”和中國人民“小時光”，這也體現了中方堅持高水平對外開放、便利中外人員往來政策舉措的吸引力。中國開放的大門將越開越大，“流動中國”的繁榮熱度跨越國境，必將為全球經濟帶來更多活力和積極預期。



今日俄羅斯記者：第一個問題，美國總統特朗普最近稱，習近平主席“非常令人尊敬”，並稱中方並未挑戰美方的行動，已向中方提議將船只派往美國，實際上是在暗示中國購買美國而非伊朗石油。中方如何回應該言論？會否考慮這一提議？第二個問題，美國財長貝森特最近要求中國支持美國主導的在霍爾木茲海峽的軍事行動，還批評中國阻礙聯合國的倡議。鑒於美國長期以來單方面軍事干預以及隨意繞過聯合國採取行動的歷史，外交部對此有何回應？



林劍：第一個問題，中美雙方就特朗普總統訪華事保持著溝通。關於伊朗局勢，中方已經多次闡明了立場。對於中國能源政策的具體問題，建議向中方主管部門詢問。



第二個問題，中方對海峽局勢的立場很明確，就是希望相關各方審慎行事，避免局勢升級，通過對話化解爭端，早日恢復海峽和平安寧。中方將為推動海峽局勢降溫繼續作出努力，也將繼續全力維護中資船舶和中國籍船員的安全。



湖北廣電記者：據報導，近日安提瓜和巴布達大選結果揭曉，安巴工黨贏得眾議院17個席位的15席，現任總理、工黨領袖布朗連任總理。請問中方對此有何評論？



林劍：中方對布朗總理獲得連任表示祝賀。安提瓜和巴布達是中國在加勒比地區的好朋友、好夥伴。中方願同安方一道努力，繼續深化各領域務實合作，推動兩國友好關係邁上新台階，更好造福兩國人民。



美聯社記者：美國一直要求中國向伊朗施加更多壓力，以結束戰爭並開放霍爾木茲海峽。發言人對此有何評論？



林劍：霍爾木茲海峽局勢持續緊張，衹有盡早實現全面止戰，才能為緩解海峽局勢緊張創造必要條件。海峽沿岸國的主權安全和領土完整應得到尊重，地區國家的合理關切應得到重視，國際社會的正當利益也應得到維護。



彭博社記者：你剛才提到中美正就特朗普總統的訪問保持溝通。能否介紹更多細節，比如訪問的時間？



林劍：你可以繼續保持關注。



《紐約時報》記者：美國昨晚決定暫停在霍爾木茲海峽為船只護航。中方是否就此與美方進行了協調，以便為今天中國和伊朗的會談取得進展創造機會？



林劍：我剛才已經闡明了中方立場。中方在海峽局勢問題上立場非常明確，希望相關各方能夠審慎行事，避免局勢升級，通過對話化解爭端，早日恢復海峽和平安寧。中方也將繼續為推動海峽局勢降溫作出努力。



路透社記者：關於台灣地區領導人賴清德從斯威士蘭返台的路線。根據我們看到的飛行路線，他返台的航程非常漫長。中方是否與馬達加斯加、毛裡求斯等國接觸，就賴的航班飛越領空事提出要求？此外，我們注意到，賴返程途中曾飛越印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、文萊和澳大利亞。中方是否在賴返台前後與這些國家有過接觸？是否已召見相關國家大使討論此事？



林劍：是否開放領空屬於各國主權。有關國家堅持一個中國原則，拒絕向外竄的賴清德發放飛行許可，這一正義之舉完全符合國際法和國際關係基本準則，更加說明一個中國原則是大勢所趨，“台獨”分裂行徑不得人心。



法新社記者：第48屆東盟峰會將於本周在菲律賓舉行。中方是否派遣代表團？將由誰代表出席？



林劍：按照慣例，東盟峰會是由東盟國家的領導人出席的會議，不包括東盟的對話夥伴。



烏通社記者：第一個問題，烏克蘭總統澤連斯基稱，烏將自6日起停火，並期待俄羅斯採取對等行動。烏認為人的生命比任何紀念活動都更加寶貴。中方對此有何評論？第二個問題，去年春天，兩名為俄作戰的中國公民被烏俘虜。他們已被關押一年，烏方只能將他們移交給俄方，但俄對此不感興趣。中國政府是否正採取措施尋求烏方釋放他們？



林劍：在烏克蘭危機問題上，中方的立場清晰、明確，我們支持一切致力於和平的努力。希望有關各方繼續通過對話談判解決危機。



關於第二個問題，中方要求烏方根據相關國際法規定，保障中國公民正當權益和人道主義待遇。



中方已多次發布安全提醒，要求中國公民遠離武裝衝突區域，避免以任何形式捲入衝突，尤其應避免參加任何一方軍事行動。



《紐約時報》記者：中方是否向伊朗提出停止襲擊運載其他海灣國家出口貨物的船只？



林劍：衹有盡早實現全面止戰，才能為緩解霍爾木茲海峽局勢緊張創造必要條件。我們的立場很明確，海峽沿岸國的主權安全和領土完整應得到尊重，地區國家的合理關切應得到重視，國際社會的正當利益也應得到維護。



彭博社記者：外交部發布王毅外長與伊朗外長的會談消息稿，其中提到中方願為恢復中東地區的和平安寧發揮更大的作用。發言人可否闡述一下中方將如何發揮更大作用？



林劍：在同伊朗外長阿拉格齊的會談中，王毅外長強調，自戰事發生以來，中方一直積極勸和促談。習近平主席鄭重提出維護和促進中東和平穩定的四點主張，得到國際社會積極響應。當前地區局勢正處於戰和轉換的關鍵節點。中方認為，全面止戰刻不容緩，重啟戰端更不可取，堅持談判尤為重要。中方支持伊方維護國家主權和安全，讚賞伊方願通過外交途徑尋求政治解決。關於海峽問題，國際社會對恢復海峽正常安全通行有共同關切，中方希望當事方盡快回應國際社會的強烈呼聲。中方主張海灣和中東國家應當把命運掌握在自己手裡，鼓勵伊朗和更多海灣國家開展對話，實現睦鄰友好，支持由地區國家建立共同參與、維護共同利益、實現共同發展的地區和平與安全架構。



王毅外長還表示，中方願秉持習近平主席提出的四點主張精神，以支持中東地區國家構建“四個共同家園”為目標，進一步致力於緩局降溫、消弭戰事，為啟動和談繼續提供助力，為恢復中東地區和平安寧發揮更大作用。有關會談的進一步情況，你可以關注中方發布的消息稿。



中阿衛視記者：近日，英國政府以向俄羅斯供應無人機部件等軍事物資為由，宣布對一些國家實體及個人實施制裁，其中包括兩家中國實體。請問中方對此有何回應？



林劍：中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁，對英方有關做法強烈不滿，已提出嚴正交涉。在烏克蘭危機問題上，中方一直致力於勸和促談，嚴格管控軍民兩用物項出口。中俄兩國的正常交往合作不應受到干擾和影響。中方將採取必要措施，堅決維護自身正當合法權益。



俄新社記者：針對中國商務部發布禁令阻斷美國以參與伊朗石油交易為由制裁5家中國煉油企業一事，美國國務卿魯比奧昨天稱，如果不遵守制裁，將面臨次級制裁。中方對此有何回應？



林劍：中方主管部門已就此闡明了立場。我要強調，中國政府一貫反對缺乏國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁。有關措施是依法實施《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》的具體行動。中方將密切關注有關國家法律與措施不當域外適用的情況，依法堅決維護中國公民和企業的正當權益。