賴偷渡式出訪　仇長根：台獨陷無處容身窘境

華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長、上海環太國際戰略研究中心監事會主席仇長根（中評社圖片） 中評社北京5月7日電（記者 海涵）賴清德2日搭乘斯威士蘭國王專機飛抵斯國訪問，5日搭乘同班機返台。華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長、上海環太國際戰略研究中心監事會主席仇長根就此向中評社表示，這印證了“台獨”路線只會讓台灣國際空間持續走向窮途末路。在即將到來的中美元首會晤中，大陸將會更加明確堅守一個中國底線和堅決反對任何形式“台獨”分裂行徑的立場。



仇長根說，賴此訪去程是偷摸搭乘斯國王專機、回程同樣是悄悄“繞道”，毫無體面可言，是“一場見不得光的政治鬧劇”。這充分暴露了“台獨”分裂勢力在國際社會四處碰壁、無處容身的窘迫現狀。民進黨當局如果繼續堅持“台獨”分裂立場，未來出訪航線還將會被更多主權國家依據一個中國原則而拒絕。



仇長根指出，從陳水扁、蔡英文到賴清德，台灣地區所謂“邦交國”從2000年的29個一路暴跌至現在的12個，標誌著台灣“外交版圖”正逐步瓦解。這些都與民進黨當局堅持“台獨”、破壞兩岸關係政治基礎直接相關。



就賴清德所謂此訪是“外交突破”，仇長根駁斥說，“完全是自欺欺人的自我安慰。”斯威士蘭是台灣僅存的12個所謂“邦交國”之一，雙方維繫關係完全依靠台灣民眾的納稅金錢進行“金元外交”輸血，此行只是維繫虛假的表面關係，既無法新增國際社會的官方承認，也根本拓展不了任何實質國際活動空間，更改變不了當前國際上奉行一個中國原則的大格局。



仇長根觀察到，台灣現存12個所謂“邦交國”全為小國、弱國、島國，經濟結構單一、畸形，極度貧困、脆弱。拉美7國主要依賴農業（咖啡、香蕉、大豆）、旅遊業；海地是西半球最窮小國，人均GDP不足800美元；大洋洲3國依靠漁業、旅遊業、外援生存，財政高度依賴台當局金援；斯威士蘭是非洲最專制國家之一，經濟靠蔗糖、林業；梵蒂岡無實體經濟，靠宗教捐贈、旅遊業等維持。

