日本海外發射攻擊導彈　林劍：遠超出自衛範疇

中評社北京5月6日電／中國外交部發言人林劍在6日的記者會上，就日本88式地對艦導彈首次在“肩並肩”軍演中發射批評稱，日本向海外派遣軍事力量，發射進攻型導彈，已經遠遠超出了自衛範疇。



記者會上，中阿衛視記者問道，據報導，今天日本88式導彈首次在“肩並肩”軍演中發射。這是日本首次在境外發射進攻型導彈。請問中方有何評論？



林劍回應說，日本曾對包括菲律賓在內的東南亞國家進行侵略和殖民統治，負有嚴重歷史罪責。在東京審判開庭80周年這一特殊年份，曾經的侵略者不僅未能深刻反省歷史罪行，反而打著所謂“安全合作”幌子向海外派遣軍事力量，發射進攻型導彈。這一動向再次說明，日本右翼勢力正在推動日本加速“再軍事化”進程，不斷突破“專守防衛”和國際法、國內法相關規制，一些政策和行動已經遠遠超出了“自衛”範疇。歷史教育的嚴重欠賬、歷史觀的根本性錯誤，叠加強軍備戰的戰略圖謀，日本“新型軍國主義”成勢為患，威脅地區和平穩定。我們敦促日方深刻反省軍國主義侵略歷史，在軍事安全領域恪守承諾、謹言慎行。



據共同社報導，正在菲律賓參加大規模聯合演習“肩並肩”的日本自衛隊6日在呂宋島北部的抱威海岸實施了88式地對艦導彈的發射訓練。在到訪現場的日防衛相小泉進次郎和菲國防部長特奧多羅的注視下，自衛隊向漂浮在約75公里外海上的靶船發射了2枚導彈。日菲雙方均確認命中了目標。