劉世芳親屬已被在大陸台企解職

中評社北京5月6日電／據新華社報道，江西省上高縣榮炭科技有限公司5日發表聲明宣布，自4月7日起，已解除“台獨”頑固分子劉世芳親屬顏文群在台灣榮炭科技有限公司及上高縣榮炭科技有限公司等大陸子公司的全部職務。



公司聲明說，兩岸同屬中華民族，具有密不可分、無法切割的血脈關聯。企業作為兩岸人民往來交流的橋樑，負有促進相互理解、共同發展的重要使命。本公司自2016年在江西省上高縣投資落地以來，作為一家台資企業，積極配合政府各項產業指導，協助當地經濟發展、扎穩新能源產業在贛的基石。本公司深認兩岸關係的穩健和平是企業發展的根基，維護兩岸間的良好互動，更是本公司持續努力的任務及目標。



該公司在聲明中鄭重承諾，嚴格要求全體員工依法依規，避免任何破壞兩岸和平穩定之政治行為，並確保企業資金僅用於純粹之產業研發與商業發展，嚴禁任何資源以直接或間接形式支持“台獨”或違反一中原則等具特定政治立場之人士或組織。



今年2月27日，香港媒體曝光台灣地區內部事務主管部門負責人劉世芳的親屬在大陸投資謀利且為劉提供政治獻金，揭露劉世芳只許親屬“賺紅錢”、不許民眾搞交流。國務院台辦發言人陳斌華當天就此答問表示，我們注意到有關報道，正在依法依規查處相關問題，決不允許“台獨”頑固分子及其親屬在大陸投資經商謀利，決不允許支持“台獨”、破壞兩岸關係的人一邊在大陸賺錢、一邊幹“吃飯砸鍋”的事。