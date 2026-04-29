社評：從嘉宜兩地民調看年底選舉藍白合挑戰

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌（中評社資料照） 中評社香港5月9日電／國民黨和民眾黨相繼完成新北市、宜蘭縣初選協調，確定李四川、吳宗憲參選縣市長，加上4月張啟楷確定參選嘉義市長，年底選舉“藍白合”進程順利，為接下來深化合作奠定基礎。不過，近期嘉義市、宜蘭兩份民調，透出“藍白合示範區”選情的隱憂與挑戰。



每逢選舉，雖然各路民調五花八門，各為其主、各有所圖，但仍有一些民調同時受到各方重視和討論。以剛出爐的藍白委託機構所做宜蘭縣長對比式民調為例，無論是國民黨吳宗憲還是民眾黨陳婉惠，支持度都低於民進黨林國漳，只是吳宗憲的落後幅度在誤差範圍內。而上述結果，與今年3月中旬TVBS所做的民調結果接近。



同樣，4月底的TVBS嘉義市長民調，除了顯示“藍白合”候選人張啟楷落後民進黨王美惠外，還在一個指標上與宜蘭縣民意結構呈現相似性，那就是：現任國民黨籍縣長的原有支持者中，均有相當比例流向綠營。在嘉義，上次縣長選舉投給黃敏惠（藍）的民眾有40%會支持王美惠（綠）；在宜蘭，上次縣長選舉投給林姿妙（藍）的民眾有25%會支持林國漳（綠）。



由此可見，“藍白合”不僅要發揮1＋1大於2的加成效應，加速非綠整合，展現團結氣勢，更要著眼於各縣市地方政治的特殊生態，與全台“四六比”整體政黨認同光譜的差異性，具體而言，需面對以下幾點挑戰：



首先，藍營地方長期執政背景下，基層選民的“求變”心理不可小覷。自2018年起，台灣地方政治版圖已連續8年“藍大於綠”，泛藍或非綠縣市始終維持在15個左右，這與民進黨掌握最高執政權恰好形成了“週期性錯位”。因此，儘管“下架民進黨”是當前藍白合的基礎共識，但在一些縣市，也出現了“換人（黨）做做看”的想法，因而令藍白在地方選舉反而處於守勢。



以嘉義市為例，國民黨籍黃敏惠擔任縣長前後長達16年。雖然“藍白合”推出的民眾黨籍市長參選人張啟楷出身嘉義、且具有較高知名度，但面對同樣在嘉義樹大根深、多次創下全市最高票的兩屆區域“立委”、民進黨籍候選人王美惠，國民黨在當地長期執政的優勢，反而難以轉化為張啟楷的有利因素。

