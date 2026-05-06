日菲防長同意為海自護衛艦出口新設磋商機制

中評社香港5月6日電／共同社報導，日本防衛相小泉進次郎5日在菲律賓首都馬尼拉與該國國防部長特奧多羅舉行會談，同意為出口海上自衛隊舊護衛艦而新設工作磋商機制。力爭早日得出結論。日本政府4月修改《防衛裝備轉移三原則》及其運用指針，解禁了殺傷性武器出口，對菲出口或將成為首個案例。考慮到遏制在東海和南海加強軍事活動的中國，日菲防長還商定將擴大防務合作。



日本希望在海洋安全保障方面與地處海上通道要衝的菲律賓加強協作，還有意通過使用相同的防衛裝備來提升部隊間的協同能力。



小泉對媒體指出：“將積極探討為了志同道合國家而有效利用自衛隊舊裝備品。”



日菲防長在會談後簽署了關於推進防衛裝備合作的聯合聲明。小泉在聯合記者會上表示，將通過工作磋商力爭早日實現護衛艦出口。他還稱，將推進討論實現與裝備品相關的培訓、訓練及維修保養支援等的“全面裝備合作”。



特奧多羅在會談中對日本修改三原則表示支持。成為出口磋商對象的護衛艦為“阿武隈”級，配備高性能機關炮及一套反艦導彈裝置。在完成修法後也可能無償轉讓。海上自衛隊教練機“TC-90”的追加轉讓也被列為磋商對象。



日菲防長再次確認反對在東海及南海憑藉力量單方面改變現狀的嘗試，對中國在日本周邊的脅迫性活動的規模及頻率增大表達了嚴重關切。兩人還同意著眼於將來締結《軍事情報保護協定》（GSOMIA），將迅速構建情報共享的制度框架。



會談前，小泉禮節性拜訪了菲律賓總統馬可仕。馬可仕預定本月下旬作為國賓訪日。