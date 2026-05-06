法國貨櫃船在荷莫茲海峽遭飛彈攻擊 多人受傷

中評社香港5月6日電／儘管美國總統特朗普聲稱，與伊朗即將“取得重大進展”。但是荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)仍然封鎖中，其中的船隻非常不安全。法國達飛海運(CMA CGM)旗下貨櫃船“聖安東尼奧號”(CMA CGM San Antonio)遭到伊朗飛彈攻擊，造成多名船員受傷。



中時新聞網報導，達飛集團表示“公司證實，一艘船舶在穿越海峽時遭到襲擊，導致船員受傷，船舶受損。”並補充說，受傷的海員已被疏散並正在接受治療。



該船在進入海峽之前關閉了AIS船舶追蹤訊號，因此攻擊的確切位置尚不清楚。



此前，特朗普宣布美國將根據“自由計劃”引導船隻安全通過荷莫茲海峽，該計劃旨在護送船隻離開這條關鍵水道。然而，週二晚間，他表示美國將“暫時”暫停對過境船隻的支持，理由是與伊朗的談判取得了“巨大進展”。



法國政府發言人布雷根 (Maud Bregeon)表示：“這起攻擊事件表明，局勢依然危險。該船並未懸掛法國國旗。因此，就目前情況來看，法國絕非襲擊目標。伊朗和美國都必須明白，恢復海上交通自由符合雙方的共同利益。”



海事諮詢公司 Vespucci Maritime 的執行長拉斯傑森( Lars Jensen)表示，當前局勢動盪，即使航線重新開放，許多業者也可能採取觀望態度，待時局平穩後，再恢復正常航線。