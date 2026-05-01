金晨禕：賴清德竄訪斯威士蘭映照其當局困境

中評社北京5月7日電（記者 陳思遠）賴清德5月2日秘密搭乘斯威士蘭國王私人專機抵斯竄訪，並於5月5日飛返台灣。中國國際問題研究院世界和平與安全研究所助理研究員金晨禕在接受中評社採訪時指出，台當局將賴清德竄訪斯威士蘭包裝為所謂“外交突破”，這是民進黨當局的又一次自我吹噓、自我欺騙和自我麻痹，改變不了賴清德“偷渡式”竄訪的鬧劇本質。



金晨禕，中國國際問題研究院世界和平與安全研究所助理研究員。研究領域為台海問題、國際安全，曾發表過《大國博弈背景下“高超音速武器熱”：現狀、動因及挑戰》《從特朗普“百日執政”表現看美國涉台政策動向》等學術論文。



她分析，去程時，賴清德偷偷鑽進斯方飛機，串通斯方瞞報機上人員，偷雞摸狗地溜入斯威士蘭。返程時，面對有關國家拒絕飛越，賴清德再度靠斯方飛機“夾帶”，繞開常規航線，偷飛強闖後抵台。這種靠欺騙、隱瞞、強闖等伎倆實現的竄訪毫無尊嚴、毫無意義，只會讓島內民眾心寒，為國際社會恥笑。



“正是因為賴清德的‘台獨′分裂行徑見不得光，不容於國際社會，他才無法光明正大地出現在世界面前。”金晨禕認為，“外交突破”的說辭也映照出賴清德當局面臨空前的“外交”困境。賴清德無法複製蔡英文曾經的高調出訪，也恰恰說明一個中國原則愈發為國際社會廣泛理解和支持。



金晨禕指出，在斯威士蘭所在的非洲，除斯以外的53國均同中國建交，並同非盟一道通過2024年中非合作論壇《北京宣言》，重申堅定奉行一個中國原則，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。塞舌爾、毛里求斯、馬達加斯加取消相關飛行許可，正是廣大非洲國家遵循並踐行一個中國原則的生動縮影。



金晨禕還提到，賴清德對島內剛剛發生地震不管不顧，又在受挫後寧願偷雞摸狗也要外竄，再次暴露其頑固“台獨”分子本質。面對內外困境，賴清德絲毫沒有反思檢討“台獨”言行，反而是一意孤行地把自己的私心和私利凌駕於島內民眾的安危和福祉之上，不顧顔面、極為危險地憑空炮製“外交突破”，再次坐實其是不折不扣的“兩岸和平破壞者”“台海危機製造者”。