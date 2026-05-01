且十：當“台獨”不敢示人　賴“外交”已輸

賴清德突訪史瓦帝尼返台，在桃園機場發表談話。（取自府方直播畫面） 中評社香港5月7日電（作者 且十）賴清德5日上午終於非洲回到了台灣。賴清德在桃園機場召開記者會，稱“我們回來了”，大有鬆了一口氣的感覺。媒體也開始渲染台灣的“外交突破”，宣稱民進黨當局在兩岸的“外交”博弈中終於扳回一局。



果真如此嗎？如果認為賴清德這次狼狽的非洲之旅是台灣的“外交突破”，那麼，民進黨當局應該認識到，賴清德的這次出訪正是台灣走向“外交”末路的象徵先看出行方式，5月2日晚，賴清德突然在臉書帳號發布已經到達斯威士蘭（台灣稱史瓦帝尼）訪問的消息。隨即，便爆出賴清德是搭乘4月30日到台灣表達感謝的斯威士蘭副總理乘坐的斯威士蘭國王私人飛機到斯威士蘭的。這種暗度陳倉，偷偷摸摸的行為，被大陸外交部、國台辦斥“偷度”、“偷雞摸狗”。台灣有人申辨說，這種出訪有先例可循叫，如當年老布什突然到訪伊拉克、特朗普訪問烏克蘭，叫“到達後再宣布”。這種帖金模式真是貽笑大方，老布什及特朗普訪問的都是處於戰火中的國家，保密才能安全，難道斯威士蘭也處於戰火中？再說老布什、特朗普都是乘坐自己的專機，而賴清德可是被別人的私人飛機“夾帶”出去的，這可是要多掉價就多掉價的事。尤其是回程，斯威士蘭沒有搞什麼歡送儀式、一路基本上隱匿形蹤，為了避開了相關國家飛行情報區，在南印度洋一路東飛。要不是順風飛行，這架A340波音飛機的油量大概也不夠吧。



再看活動安排。賴清德訪問斯威士蘭，原計劃是4月22日至26日，主要是參加斯威士蘭國王姆斯瓦蒂三世登基40周年暨58歲生日慶祝活動。賴清德趕這個日子訪問斯威士蘭，倒不是內心看得起姆斯瓦蒂三世，而是看中有11個非洲國家的約40名政要參加這個活動，可以籍機擴大台灣在非洲的“國際”影響，打破大陸的“一中”封鎖，甚至，島內還有媒體鼓噪，賴清德應該順訪“索馬里蘭”這個從未被國際社會承認的“國家”，兩個分裂勢力可以相互取暖。而賴清德延期到5月2日才“偷度”到斯威士蘭，這些打算也都落了空。賴清德裝著風風光光，但內心卻是興致缺缺，與斯威士蘭簽了個所謂的“聯合聲明”就趕快回島，時間也就從原先規劃的4天（4月22日至26日）縮水為3天（5月2日至5日）。



所以，從這裡我們可以看出，大陸這一次要阻斷的並不是賴清德訪問斯威士蘭，而是要阻斷賴清德參加斯威士蘭的慶祝活動。因為這個活動有眾多非洲國家的政要參加，基本上可以說是一個不大不小的“國際活動”，如果讓賴清德參加了這個活動，在活動中與一些國家政要交談，甚至，賴清德借機發表演說，確實是一個所謂的“國際突破”。而民進黨當局看中的也正是這一個“突破”。新加坡《聯合早報》4月20日就報導，據台灣涉外人士透露，賴清德將受邀在雙慶典禮時致詞，屆時將向與會的非洲各國政要及部族領袖闡述台灣走向世界的堅定立場，以及未來和非洲國家合作的願景。該涉外人士還說，賴清德以所謂的“元首”身份受邀出席，本身就傳達

強烈的戰略訊號：在中國大陸積極與非洲各國發展關係之際，“彰顯台灣的主體性與價值，高度挑戰中方（大陸）長期輸出的‘一中論述’〞。

