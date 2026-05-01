劉宗夏：國民黨政治人物，別把支持者給賣了

國民黨高雄市長參選人、藍委柯志恩接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社北京5月7日電（作者 劉宗夏）代表國民黨參選高雄市長的“立委”柯志恩，因為傳出對黨中央喊話〔不要把我們賣了〕，被綠營拿來做文章，她昨天特別出來澄清回應，她表示因為在國民黨自己的關門會議中講話比較直接，被特定媒體去脈絡化，不需要擴大檢視。



其實因為軍購引起的黨內風波，真正該害怕被賣的應該是藍軍最堅定的支持者，他們希望能夠好好監督軍購，每個項目是不是有必要，錢有沒有花在刀口上？他們對一些刻意被操作的觀念感到莫名其妙，甚至是憤怒！但是他們只能期待自己選出來的民意代表能夠不負他們的託付。



鄭麗文主席堅持的有發價書才開始審查，到底有什麼錯？為什麼國民黨內有些人要配合民進黨的說法，好像軍購數字越高才代表越愛台灣，這根本是扭曲錯誤的觀念，連美國那邊都沒有通過、確定，台灣就急著要過，這就是愛台灣？



藍軍支持者看著美國政治人物、軍火商來台施壓、喊話，有些國民黨民代縣市首長就開始跟著起舞，心裡會是什麼滋味？堅守財政紀律，為人民看守荷包有什麼錯？本來的堅持錯了嗎？現在退讓不就代表過去是錯的？有些藍軍甚至配合民進黨的版本，是要給民進黨機會上下其手嗎？



國民黨這些人到底在怕什麼？好像是被美國人、民進黨嚇大的，怕會影響選舉，還是其他不知道的什麼事？柯志恩在黨內會議裡面講的一句玩笑話，但是聽在藍軍支持者耳中卻五味雜陳，因為他們一路以來堅定的支持國民黨，真正該害怕被賣掉的應該是他們。



藍軍跟民進黨一個本質上的區別，就是站在台灣的利益不讓美國予取予求，民進黨把美國當成最大的靠山，就是一副依附者的姿態，這次軍購案的風波，美國施壓的力道非常明顯，而國民黨政治人物似乎飽受驚嚇！深怕惹到不該惹的人，這種姿態會讓藍軍基層看得非常難受。

